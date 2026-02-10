R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i l e n z i o d e g l i a v v e l e n a t o r i d i p o z z i p e r d e c e n n i h a r e l e g a t o l a t r a g e d i a d e l l e f o i b e a l l ’ o b l i o . D o p o p i ù d i o t t a n t ’ a n n i d a q u e l l a i m m a n e r e p r e s s i o n e , a v e n t i d u e d a l l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a l e g g e d e l R i c o r d o , a n c o r a o g g i , s i a m o c h i a m a t i a r a c c o n t a r e c h i e r a n o l e v i t t i m e d e l l ’ o d i o c o m u n i s t a : d o n n e e u o m i n i , b a m b i n i , c h e p a g a r o n o c o n l a v i t a o c o n l ’ e s i l i o u n a f o l l i a o m i c i d a g i u s t i f i c a t a s o l o d a l l a v i o l e n z a . C i t t a d i n i i t a l i a n i , n é d i d e s t r a n é d i s i n i s t r a , t r u c i d a t i p e r c h é s c e l s e r o l ’ I t a l i a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e .