Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Il silenzio degli avvelenatori di pozzi per decenni ha relegato la tragedia delle foibe alloblio. Dopo più di ottantanni da quella immane repressione, a ventidue dallistituzione della legge del Ricordo, ancora oggi, siamo chiamati a raccontare chi erano le vittime dellodio comunista: donne e uomini, bambini, che pagarono con la vita o con lesilio una follia omicida giustificata solo dalla violenza. Cittadini italiani, né di destra né di sinistra, trucidati perché scelsero lItalia. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici dItalia, Nm, Udc, Maie.