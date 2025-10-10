M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P r o m u o v e r e u n c o n f r o n t o s u l l ' i d r o g e n o c o m e v e t t o r e e n e r g e t i c o a p a r t i r e d a s o l u z i o n i i n d u s t r i a l i n e l l a m o b i l i t à c o l l e t t i v a : d a l l ' i l l u s t r a z i o n e d i c a s i d ' u s o i t a l i a n i i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e a l l ’ a p e r t u r a d i u n d i a l o g o p i ù a m p i o s u l m e r c a t o e s u l l e s f i d e a t t u a l i . O g g i , n e l l a s a l a v i p d e l P a d i g l i o n e I t a l i a d i E x p o 2 0 2 5 d i O s a k a , s i t i e n e l ' i n c o n t r o ' P r o g e t t a r e l a s o c i e t à f u t u r a p e r l e n o s t r e v i t e : u n a r e g i o n e c h e p u n t a a d e c a r b o n i z z a r e l a m o b i l i t à a t t r a v e r s o l ’ i d r o g e n o ' , r e a l i z z a t o d a F n m i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R e g i o n e L o m b a r d i a . A l l ’ i n c o n t r o , a c u i p a r t e c i p a n o r a p p r e s e n t a n t i d i i m p r e s e , u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a g i a p p o n e s i , m a n o n s o l o , s o n o p r e s e n t i l ' a s s e s s o r e a l l e I n f r a s t r u t t u r e e O p e r e p u b b l i c h e d i R e g i o n e L o m b a r d i a C l a u d i a M a r i a T e r z i , c h e h a i n v i a t o u n m e s s a g g i o , i l p r e s i d e n t e d i F n m A n d r e a G i b e l l i , i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , i l p r e s i d e n t e d i M i l a n o S e r r a v a l l e - M i l a n o T a n g e n z i a l i E l i o C a t a n i a , i l d i r e t t o r e s t r a t e g i a e s v i l u p p o d i F n m S t e f a n o E r b a , i l d i r e t t o r e d i r e z i o n e t e c n i c a d i M i l a n o S e r r a v a l l e - M i l a n o T a n g e n z i a l i A l e s s a n d r o T o r r i n i , i l d i r e t t o r e c o m m e r c i a l e e b u s i n e s s d e v e l o p m e n t d i A l s t o m M a r c o B i f f o n i , i l d i r e t t o r e i d r o g e n o d i E d i s o n N e x t G a b r i e l e L u c c h e s i , i l c h i e f o p e r a t i n g o f f i c e r d i S e a A e r o p o r t i d i M i l a n o A l e s s a n d r o F i d a t o . " G r a z i e a l l ’ o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o c o n F n m a E x p o - s p i e g a l ' a s s e s s o r e l o m b a r d o a l l e I n f r a s t r u t t u r e e o p e r e p u b b l i c h e , C l a u d i a M a r i a T e r z i - a b b i a m o p o t u t o p a r l a r e d i m o b i l i t à f e r r o v i a r i a s o s t e n i b i l e i l l u s t r a n d o i l ' m o d e l l o L o m b a r d i a ' , c o n f r o n t a n d o c i c o n u n a r e a l t à c o m e q u e l l a g i a p p o n e s e , l e a d e r n e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a a l t e r n a t i v a e n e g l i i n v e s t i m e n t i p e r l a r i c e r c a d i i n n o v a t i v e t e c n o l o g i e p e r l a t r a n s i z i o n e v e r d e . I l p r o g e t t o H 2 i s e O , c h e p r e v e d e l a c i r c o l a z i o n e d e i t r e n i a i d r o g e n o l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a B r e s c i a - I s e o - E d o l o , a t t u a l m e n t e a l i m e n t a t a a d i e s e l , c o n f e r m a l ’ i m p e g n o e l ’ i n t e r e s s e d i R e g i o n e v e r s o p r o g e t t i d a l f o r t e c a r a t t e r e i n n o v a t i v o . L ’ a u s p i c i o è c h e d a l c o n f r o n t o t e n u t o s i o g g i n a s c a n o s i n e r g i e v i r t u o s e t r a P a e s i a l l ’ i n s e g n a d e l l a c o n d i v i s i o n e d i c o m p e t e n z e f i n a l i z z a t a a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e " . " S i a m o f e l i c i d i a v e r a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à , g r a z i e a R e g i o n e L o m b a r d i a e a P a d i g l i o n e I t a l i a , d i p r e s e n t a r e i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o s ì p r e s t i g i o s o i p r o g e t t i d e l G r u p p o F n m - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i F n m , A n d r e a G i b e l l i - . I l n o s t r o p i a n o s t r a t e g i c o f i s s a i m p o r t a n t i o b i e t t i v i d i e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a e r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i , d a r a g g i u n g e r e a t t r a v e r s o l o s v i l u p p o d i s i s t e m i d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . I l p r o g e t t o H 2 i s e O e l a r e t e d i s t a z i o n i d i r i f o r n i m e n t o s t r a d a l e a i d r o g e n o r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o a v a n t i f o n d a m e n t a l e i n q u e s t a d i r e z i o n e , c h e s i a f f i a n c a a l l e m o l t e a l t r e a z i o n i c h e i l G r u p p o s t a p o r t a n d o a v a n t i , c o m e i l r i n n o v o d e l l e f l o t t e e l ’ i m p e g n o n e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a f o n t e r i n n o v a b i l e " . " D a u n p u n t o d i v i s t a i n f r a s t r u t t u r a l e - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d , P i e r A n t o n i o R o s s e t t i - i l p r o g e t t o H 2 i s e O r a p p r e s e n t a u n a s f i d a i m p o r t a n t e p e r F e r r o v i e n o r d c h e h a l a v o r a t o e c o n t i n u a a l a v o r a r e c o n g r a n d e i m p e g n o e d e d i z i o n e p e r r e a l i z z a r e t u t t i g l i i m p i a n t i e l e o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i n e c e s s a r i e a l l ’ a v v i o d e l s e r v i z i o c o m m e r c i a l e d e l t r e n o . V o g l i o a n c h e r i b a d i r e c o m e l a n o s t r a a z i o n e a b b i a c o m e o b i e t t i v i p r i n c i p a l i l ’ e f f i c i e n z a e l a s o s t e n i b i l i t à o l t r e n a t u r a l m e n t e a l l a m a s s i m a a t t e n z i o n e a l l e t e m a t i c h e d e l l a s i c u r e z z a " . " I l p r o g e t t o s e r r a H 2 v a l l e - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i M i l a n o S e r r a v a l l e M i l a n o T a n g e n z i a l i , E l i o C o s i m o C a t a n i a - r a p p r e s e n t a u n ’ i n i z i a t i v a s t r a t e g i c a , p e r l a s o c i e t à e p e r i l G r u p p o , c h e p u n t a a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a p r i m a r e t e i t a l i a n a d i s t a z i o n i d i r i f o r n i m e n t o a i d r o g e n o , d e s t i n a t a s i a a l t r a f f i c o v e i c o l a r e l e g g e r o c h e a q u e l l o p e s a n t e . L ' i n f r a s t r u t t u r a s o r g e i n u n ' a r e a d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a p e r i l t r a s p o r t o e l a l o g i s t i c a l u n g o l ’ a s s e E u r o p a – G e n o v a , f a v o r e n d o i c o l l e g a m e n t i v e r s o l a S v i z z e r a e l a G e r m a n i a . C o n q u e s t o p r o g e t t o i n t e n d i a m o i n f a t t i p r o m u o v e r e l ’ u t i l i z z o d i v e i c o l i a i d r o g e n o , i n p a r t i c o l a r e n e l t r a s p o r t o p u b b l i c o e n e l l a l o g i s t i c a , c o n t r i b u e n d o i n m o d o c o n c r e t o a l l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n a m o b i l i t à a z e r o e m i s s i o n i e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l t r a s p o r t o s u g o m m a " .