( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o h a i n c o n t r a t o o g g i , d o m e n i c a 2 8 s e t t e m b r e , u n a d e l e g a z i o n e d e l l a F l o t i l l a . " S e f o r z a i l b l o c c o n a v a l e s i e s p o n e a p e r i c o l i n o n g e s t i b i l i " h a d e t t o i l m i n i s t r o r i f e r e n d o d i a v e r c o n s i g l i a t o d i " e v i t a r e a z i o n i c h e m e t t a n o a r i s c h i o v i t e , i n p r i m i s a t t i v i s t i i t a l i a n i " . " O g g i p o m e r i g g i o , a l l e 1 5 . 1 5 , h o i n c o n t r a t o , p r e s s o i l c o m a n d o d e l l a c o m p a g n i a d e i c a r a b i n i e r i R o m a - S a n P i e t r o , l a p o r t a v o c e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , M a r i a E l e n a D e l i a , e l e a l t r e e s p o n e n t i d e l m o v i m e n t o S i m o n a M o s c a r e l l i e G i o r g i n a L e v i . H o r i b a d i t o l o r o t u t t e l e m i e p r e o c c u p a z i o n i , m a a n c h e l ' i m p o r t a n z a d e l d i a l o g o e l a n e c e s s i t à d i e v i t a r e a z i o n i c h e p o s s a n o m e t t e r e a r i s c h i o q u a l u n q u e v i t a , i n p r i m i s d e g l i a t t i v i s t i i t a l i a n i " . " L ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o d e l l a F l o t i l l a è q u e l l o d i a i u t a r e i l p o p o l o d i G a z a , m a è f o n d a m e n t a l e c h e q u e s t o i m p e g n o n o n s i t r a d u c a i n a t t i c h e n o n p o r t e r e b b e r o a d a l c u n r i s u l t a t o c o n c r e t o , m a c h e , a l c o n t r a r i o , r i s c h i e r e b b e r o d i a v e r e e f f e t t i d r a m m a t i c i c o n r i s c h i e l e v a t i e i r r a z i o n a l i - a g g i u n g e - . L a p r i o r i t à m i a e d e l g o v e r n o è e r e s t a l a s i c u r e z z a e i l r i c o r s o a s o l u z i o n i e f f i c a c i e s i c u r e p e r a i u t a r e r e a l m e n t e l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , a t t r a v e r s o i c a n a l i u m a n i t a r i e d i p l o m a t i c i , t u t t i g i à a t t i v i " . " L e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , a p a r t i r e d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , d a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e d a t u t t e l e p r i n c i p a l i c a r i c h e d e l l o S t a t o , s t a n n o p r o f o n d e n d o o g n i s f o r z o d i p l o m a t i c o e o p e r a t i v o a f f i n c h é p r e v a l g a i l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . M a q u a l o r a l a S u m u d F l o t i l l a d e c i d e s s e d i f o r z a r e u n b l o c c o n a v a l e - c o n c l u d e C r o s e t t o - s i e s p o r r e b b e a p e r i c o l i e l e v a t i s s i m i e n o n g e s t i b i l i , v i s t o c h e p a r l i a m o d i b a r c h e c i v i l i c h e s i p o n g o n o l ' o b i e t t i v o d i ' f o r z a r e ' u n d i s p o s i t i v o m i l i t a r e . S o n o c e r t o c h e s i p o s s a n o o t t e n e r e r i s u l t a t i m i g l i o r i e m a g g i o r i p e r i l p o p o l o p a l e s t i n e s e i n a l t r i m o d i , m e z z i e s i s t e m i , c o m e h o r i b a d i t o l o r o , r i n g r a z i a n d o p e r i l c o n f r o n t o s i n c e r o e c o r r e t t o ” . “ L a m i s s i o n e v a a v a n t i v e r s o G a z a , n o n a b b i a m o a v u t o d e f e z i o n i , n a v i g h i a m o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i n e l l a t o t a l e l e g a l i t à , q u e s t a è l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à ” h a a f f e r m a t o M a r i a E l e n a D e l i a , p o r t a v o c e d e l l a F l o t i l l a , p r i m a d i i n c o n t r a r e l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . Q u a n t o a l l e a f f e r m a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , D e l i a s i è l i m i t a t a a d i r e : “ N o n r i c o r d o ” .