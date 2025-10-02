R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l m o m e n t o s a r e b b e r o 2 2 g l i i t a l i a n i ( c h e s i t r o v a v a n o a b o r d o d e l l a F l o t i l l a , n d r ) f e r m a t i . C o n t i n u i a m o a m o n i t o r a r e l a s i t u a z i o n e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , n e l l e C o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a s u i r e c e n t i s v i l u p p i d e l l a s i t u a z i o n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . " L e o p e r a z i o n i d i a b b o r d a g g i o " d e l l a F l o t i l l a " s o n o a n c o r a i n c o r s o , n o i l e s t i a m o s e g u e n d o m i n u t o p e r m i n u t o , l ' u n i t à d i c r i s i d e l l a F a r n e s i n a s t a n o t t e è s t a t a i n c o n t a t t o a n c h e c o n g l i a v v o c a t i d i a l c u n i d e g l i i m b a r c a t i e o v v i a m e n t e f a r e m o t u t t o q u e l l o c h e p o s s i a m o p e r c h é q u e s t e p e r s o n e p o s s a n o t o r n a r e i n I t a l i a i l p r i m a p o s s i b i l e " , h a d e t t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , a r r i v a n d o a l v e r t i c e d e l l a C o m u n i t à p o l i t i c a e u r o p e a , a C o p e n a g h e n . " C o n t i n u o a r i t e n e r e c h e t u t t o q u e s t o n o n p o r t i a l c u n b e n e f i c i o a l p o p o l o d e l l a P a l e s t i n a , i n c o m p e n s o m i p a r e d i c a p i r e c h e p o r t e r à m o l t i d i s a g i a l p o p o l o i t a l i a n o , l o s t e s s o p o p o l o i t a l i a n o c h e a n c o r a i e r i v e n i v a r i n g r a z i a t o d a i p a l e s t i n e s i p e r i l l a v o r o c h e s t a f a c e n d o " , h a a g g i u n t o . " R i c o r d o c h e , p e r e s e m p i o , i e r i s i a m o s t a t i l a p r i m a n a z i o n e a d a p r i r e u n c o r r i d o i o p e r i r i c e r c a t o r i . R i c o r d o c h e s i a m o l a n a z i o n e n o n i s l a m i c a c h e h a e v a c u a t o p i ù p e r s o n e d a G a z a p e r e s s e r e c u r a t e n e i p r o p r i o s p e d a l i e s i a m o u n a d e l l e p r i m e n a z i o n i a l m o n d o p e r c o n s e g n a d i a i u t i " , h a r i m a r c a t o M e l o n i . I l p o p o l o i t a l i a n o a f f r o n t e r à " n e i p r o s s i m i g i o r n i , t e m o , d i v e r s i d i s a g i p e r u n a q u e s t i o n e c h e m i p a r e c ' e n t r i p o c o c o n l a v i c e n d a p a l e s t i n e s e e c ' e n t r i m o l t o c o n l e q u e s t i o n i i t a l i a n e e d e l r e s t o c e l o s p i e g a n o i s i n d a c a t i , p e r c h é m i s a r e i a s p e t t a t a c h e a l m e n o s u u n a q u e s t i o n e c h e r e p u t a v a n o c o s ì i m p o r t a n t e n o n a v e s s e r o i n d e t t o u n o s c i o p e r o g e n e r a l e d i v e n e r d ì , p e r c h é i l w e e k e n d l u n g o e l a r i v o l u z i o n e n o n s t a n n o i n s i e m e " , h a d e t t o a n c o r a l a p r e m i e r . " C o m e a m p i a m e n t e a n n u n c i a t o , u n a v o l t a i n p o r t o a d A s h d o d i m e m b r i d e l l a F l o t i l l a v e r r a n n o i d e n t i f i c a t i e f e r m a t i , p e r p o i e s s e r e t r a s f e r i t i n e i g i o r n i s u c c e s s i v i c o n v o l i c h a r t e r i n E u r o p a " , h a a g g i u n t o T a j a n i e v i d e n z i a n d o : " S e c o n d o l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i , r a c c o l t e a t t r a v e r s o l ' U n i t à d i C r i s i , c h e s t a s e g u e n d o p a s s o d o p o p a s s o l a s i t u a z i o n e , t u t t i n o s t r i c o n n a z i o n a l i s o n o i n b u o n e c o n d i z i o n i " , h a e v i d e n z i a t o i l v i c e p r e m i e r . " G i à d a v e n e r d ì p o t r e b b e r o a v v e n i r e l e p r i m e p a r t e n z e ( d e g l i i t a l i a n i , n d r ) , s o p r a t t u t t o p e r c h i a c c e t t e r à d i l a s c i a r e v o l o n t a r i a m e n t e I s r a e l e - h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o - P e r c h i r i f i u t e r à l ' e s p u l s i o n e i m m e d i a t a , s a r à n e c e s s a r i o a t t e n d e r e i l p r o v v e d i m e n t o d i r e s p i n g i m e n t o d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a i s r a e l i a n a , c h e p o t r e b b e r i c h i e d e r e 4 8 - 7 2 o r e " . " S u m i e i s t r u z i o n i - h a p r o s e g u i t o T a j a n i - i l c o n s o l a t o a T e l A v i v e i l c o n s o l a t o g e n e r a l e a G e r u s a l e m m e a s s i s t e r a n n o t u t t i g l i i t a l i a n i , s i a a l p o r t o s i a n e l l e p r o c e d u r e d i r i m p a t r i o . G i à d a q u e s t a n o t t e i d u e c o n s o l a t i i n c o n t a t t o c o n i l e g a l i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i i m b a r c a t i " . I l m i n i s t r o h a p o i r i c o r d a t o c h e " s i n d a p r i m a d e l l a p a r t e n z a d e l l a F l o t i l l a , a v e v a m o f a t t o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r s e g n a l a r e i p e r i c o l i d i q u e s t a i n i z i a t i v a , n e a v e v o p a r l a t o a l u n g o c o n l a p o r t a v o c e , f a c e n d o a p p e l l o a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , r i c o r d a n d o l e i g r a v i r i s c h i i n s i t i n e l l ’ o p e r a z i o n e " . " T u t t i i n o s t r i a p p e l l i , l e s t e s s e a u t o r e v o l i p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a M a t t a r e l l a , s o n o s t a t i i g n o r a t i " , h a r i b a d i t o T a j a n i , a s s i c u r a n d o c h e " c o n t i n u e r e m o a s e g u i r e m i n u t o p e r m i n u t o , a t t r a v e r s o l ’ U n i t à d i C r i s i e l a n o s t r a a m b a s c i a t a a T e l A v i v , i l p r o s e g u o d e l l e o p e r a z i o n i , f o r n e n d o a s s i s t e n z a a i n o s t r i c o n n a z i o n a l i i n v i s t a d e l l o r o r i e n t r o i n I t a l i a " . " I e r i s e r a , q u a n d o l e i m b a r c a z i o n i e r a n o o r m a i p r o s s i m e a l l e a c q u e d i G a z a , l a F l o t i l l a è s t a t a f e r m a t a d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e . G l i a b b o r d a g g i s o n o s t a t i p a c i f i c i e s e n z a v i o l e n z e e p r e p a r a t i d a n u m e r o s e m i s u r e d i a v v i c i n a m e n t o , p a r t e n d o d a l l a n a v e m a d r e A l m a " , h a a f f e r m a t o . " S e c o n d o q u a n t o a p p r e s o d a l l a n o s t r a A m b a s c i a t a a T e l A v i v , l a M a r i n a i s r a e l i a n a h a i m p i e g a t o p i ù d i 1 6 n a v i n e l l ' o p e r a z i o n e , c h e s i c o n c l u d e r à n e l l a g i o r n a t a d i o g g i , p e r l e p r e c a u z i o n i a d o t t a t e p e r e v i t a r e i n c i d e n t i . L ' a r r i v o a d A s h d o d r i c h i e d e r à a n c o r a d i v e r s e o r e d i n a v i g a z i o n e " , h a p r e c i s a t o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . " S o n o s o l l e v a t o d a l c o n s t a t a r e c h e l e r e g o l e d i i n g a g g i o s i a n o s t a t e r i s p e t t a t e e c h e f i n o a q u e s t o m o m e n t o n o n s i r e g i s t r i n o a t t i d i v i o l e n z a o c o m p l i c a z i o n i n e l l e o p e r a z i o n i d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e " p e r f e r m a r e l a F l o t i l l a h a s o t t o l i n e a t o n e l l e s u e c o m u n i c a z i o n i a l l a C a m e r a , d u r a n t e l e q u a l i h a r i b a d i t o d i a v e r a v u t o , m e n t r e e r a g i à a M o n t e c i t o r i o , u n a n u o v a t e l e f o n a t a c o n i l c o l l e g a i s r a e l i a n o G i d e o n S a ' a r , " a l q u a l e h o c h i e s t o a n c o r a u n a v o l t a g a r a n z i e p e r i l t r a t t a m e n t o d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i e m i è s t a t o r i s p o s t o i n m a n i e r a a f f e r m a t i v a " . P a r l a n d o p o i d e l l a s i t u a z i o n e a G a z a : " F o r s e p e r l a p r i m a v o l t a d o p o d u e a n n i d i c o n f l i t t o d r a m m a t i c o , d o p o i m m a n i s o f f e r e n z e , s i i n t r a v e d e u n c o n c r e t o s p i r a g l i o d i p a c e . C e r t o n o n è i l c a s o d i n u t r i r e i l l u s i o n i p r e m a t u r e " . " V o g l i o r i n g r a z i a r e a n c h e t u t t i i p a r l a m e n t a r i , c o m p r e s i q u a l i f i c a t i e s p o n e n t i d e i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e , c h e h a n n o s o s t e n u t o q u e s t e i n i z i a t i v e u m a n i t a r i e a n c h e s e g n a l a n d o m i a l c u n i c a s i m o l t o u r g e n t i , p e r s o n e g r a v e m e n t e m a l a t e c h e s i a m o r i u s c i t i a p o r t a r e i n I t a l i a e a i q u a l i s t i a m o g a r a n t e n d o t u t t a l ' a s s i s t e n z a m e d i c a n e c e s s a r i a " , h a d e t t o a n c o r a . " S o n o c e r t o c h e a n c h e l ’ o p p o s i z i o n e s i r i c o n o s c e e s o s t i e n e q u e s t i p r i n c i p i " , h a d e t t o a n c o r a T a j a n i i l l u s t r a n d o a l c u n i d e i p r i n c i p i d e l p i a n o d i p a c e p e r l a s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o a G a z a . " H a m a s d e v e e s s e r e d i s a r m a t a e n o n d e v e a v e r e a l c u n r u o l o n e l f u t u r o d i G a z a - h a e l e n c a t o i l m i n i s t r o - T u t t i g l i o s t a g g i d e v o n o e s s e r e r i l a s c i a t i , d e v o n o c e s s a r e i b o m b a r d a m e n t i e l e o p e r a z i o n i m i l i t a r i i s r a e l i a n e a G a z a , ’ a c c e s s o d i a i u t i u m a n i t a r i d e v e e s s e r e r i p r i s t i n a t o , p i e n o s o s t e g n o a l p i a n o a r a b o p e r l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a " . T a j a n i h a r i c o r d a t o c h e n e i n u m e r o s i i n c o n t r i a v u t i a N e w Y o r k n e i g i o r n i s c o r s i " h o r i s c o n t r a t o l a p i ù a m p i a c o n d i v i s i o n e d i q u e s t i p r i n c i p i , c h e r a p p r e s e n t a n o l ’ u n i c a b a s e c r e d i b i l e p e r a r r i v a r e a d u e S t a t i i n g r a d o d i c o n v i v e r e i n p a c e e s i c u r e z z a " . P e r i l P a r l a m e n t o e i l P a e s e " è u n d o v e r e a s s o l u t o e s s e r e u n i t i " a n c h e c o n t r o l ' a n t i s e m i t i s m o h a a f f e r m a t o q u i n d i T a j a n i . B i s o g n a e s s e r e u n i t i , è i l m o n i t o , n e l l a " c o n d a n n a , s e v e r a e c o n c r e t a d i o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o , u n m o s t r o i n q u i e t a n t e c h e s i v a r i a f f a c c i a n d o n e l l e n o s t r e s o c i e t à " . L a p o l i t i c a e s t e r a d i u n g r a n d e P a e s e c o m e l ' I t a l i a d e v e e s s e r e " c o n d i v i s a . C o m e i n t a n t e a l t r e o c c a s i o n i a n c h e o g g i c o n s i d e r o i l c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e n o n c o m e u n s e m p l i c e r i c o n o s c i m e n t o d e l l e r i c h i e s t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e , m a l ’ o c c a s i o n e p e r u n a r i f l e s s i o n e , c h e d e v e e s s e r e c o m u n e , s u u n t e m a c o m e l a p o l i t i c a e s t e r a , s u l q u a l e u n a g r a n d e d e m o c r a z i a e u r o p e a d o v r e b b e e s s e r e c a p a c e d i n o n d i v i d e r s i " . O k d e l g o v e r n o a l l e d u e r i s o l u z i o n i d i m a g g i o r a n z a , p r e s e n t a t e e n o " a l l a r i s o l u z i o n e 6 2 0 0 a f i r m a B o n e l l i , C o n t e , S c h l e i n e d a l t r i " p e r l a q u a l e i l p a r e r e d e l g o v e r n o " è c o n t r a r i o . a d e c c e z i o n e d e l c a p o v e r s o n u m e r o 2 d e g l i i m p e g n i s u c u i i l p a r e r e è f a v o r e v o l e , s u b o r d i n a t a m e n t e a l l a c a n c e l l a z i o n e d e l l a p a r o l a ' i l l e g i t t i m a m e n t e ' " , h a f a t t o s a p e r e i n A u l a T a j a n i , a l t e r m i n e d e l l a s u a r e p l i c a e s p r i m e n d o i l p a r e r e d e l g o v e r n o s u l l e 5 r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e a l l a C a m e r a , d o p o l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s u l m e d i o o r i e n t e . " S u l l a r i s o l u z i o n e 6 2 0 1 , a f i r m a B o s c h i e a l t r i , i l p a r e r e è f a v o r e v o l e e s u l l a r i s o l u z i o n e n u m e r o 6 2 0 3 a f i r m a M a g g i , D e l l a V e d o v a , i l p a r e r e è c o n t r a r i o s u l l e p r e m e s s e e s u l l ' i m p e g n o q u a t t r o f a v o r e v o l e s u l l e r e s t a n t i p a r t i " :