R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' a m b i e n t e d i g i t a l e , l a c a p a c i t à d i a g i r e d i u n ' a g e n t e d i g i t a l e , i m o t o r i d i r i c e r c a , i s o c i a l m e d i a , i b i g d a t a e l a t e l e f o n i a m o b i l e : t u t t i q u e s t i p e z z i s i s t a n n o s a l d a n d o i n u n ' a r c h i t e t t u r a u n i c a . I n q u e s t o c o n t e s t o l a c a p a c i t à d i a g i r e , p r e n d e r s i c u r a d e i c o m p i t i , r i s o l v e r e p r o b l e m i , s a r à s e m p r e p i ù d e l e g a t a a d A g e n t i c A i , è l ì c h e a v r e m o i l v a l o r e a g g i u n t o , l a p o s s i b i l i t à d i f a r e p i ù c o n m e n o . E ' u n m o n d o i n c o s t r u z i o n e , c h e s t i a m o c o s t r u e n d o n o i e l a c u i r e s p o n s a b i l i t à è i n t e r a m e n t e n o s t r a " e " s e q u a l c h e p a s t i c c i o a v v e r r à , e p u r t r o p p o s a p p i a m o c h e p o t r à a v v e n i r e , s a r à s o l o r e s p o n s a b i l i t à n o s t r a . A l l o r a : p r e p a r a r s i , u s a r e b e n e q u e s t a t e c n o l o g i a , c o n o s c e r e i r i s c h i c h e s i c o r r o n o u s a n d o l a e r i c o r d a r s i c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d l d i s e g n o e d e l l ' u t i l i z z o f i n a l e è t u t t a u m a n a e r e s t e r à t a l e , p e r q u a n t o n e s a p p i a m o " . L o d i c e L u c i a n o F l o r i d i , f i l o s o f o e p r o f e s s o r e a l l a Y a l e U n i v e r s i t y , i n t e r v e n e n d o i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a .