M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i g i u n o i n t e r m i t t e n t e s ì o n o ? N e g l i u l t i m i a n n i l a p o p o l a r i t à d e l r e g i m e a l i m e n t a r e d i v i s o i n f i n e s t r e è c r e s c i u t a a d i s m i s u r a , a l i m e n t a t a d a i s o c i a l e d a i c o n t i n u i ' e n d o r s e m e n t ' d i i n f l u e n c e r d e l b e n e s s e r e c h e e l o g i a n o i l s i s t e m a i n p a r t i c o l a r e n e l l a m o d a l i t à 1 6 / 8 : s i d i g i u n a p e r 1 6 o r e e s i c o n c e n t r a n o i p a s t i i n 8 o r e n e l l ' a r c o d i u n a g i o r n a t a . I n a m b i t o s c i e n t i f i c o , l o s c e t t i c i s m o n o n è m a n c a t o . " N o n è c o s ì i m p o r t a n t e q u a n d o s i m a n g i a , c o n t a l a q u a n t i t à t o t a l e . U n o p u ò a n c h e m a n g i a r e 5 v o l t e a l g i o r n o , b a s t a c h e i l t o t a l e s i a r e l a t i v a m e n t e p o c o . S i p u ò m a n g i a r e 3 o 5 v o l t e a l g i o r n o , c o n t a c o s a s i m a n g i a : f r u t t a e v e r d u r a , s e p o s s i b i l e p a n e e p a s t a i n t e g r a l i . M a c o n t a s o p r a t t u t t o i l q u a n t o " , h a d e t t o e r i p e t u t o i l p r o f e s s o r S i l v i o G a r a t t i n i , p r e s i d e n t e e f o n d a t o r e d e l l ' I s t i t u t o d i r i c e r c h e f a r m a c o l o g i c h e M a r i o N e g r i . O r a l a s u a p o s i z i o n e è r a f f o r z a t a d a l l ' u l t i m o v e r d e t t o d e l l a s c i e n z a : a l b a n c o d i p r o v a d e c i s i v o , i l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e f a f l o p . S e c o n d o u n n u o v a r e v i s i o n e C o c h r a n e d e g l i s t u d i d i s p o n i b i l i , i n f a t t i , n o n p o r t a a u n a m a g g i o r e p e r d i t a d i p e s o . A n z i , s e c o n d o g l i e s p e r t i è p r o p r i o i m p r o b a b i l e c h e f u n z i o n i p i ù c h e n o n f a r e n u l l a o s e g u i r e i t r a d i z i o n a l i c o n s i g l i d i e t e t i c i . L e e v i d e n z e a s u p p o r t o d i q u e s t o s c h e m a a l i m e n t a r e n o n r i s u l t a n o d u n q u e a l l ' a l t e z z a d e l l e a s p e t t a t i v e e d e l l e p r o m e s s e d i b e n e f i c i m e t a b o l i c i e d i u n r a p i d o c a l o d e l n u m e r o d i c h i l i s e g n a t o d a l l a b i l a n c i a . G l i a u t o r i d e l l a r e v i e w h a n n o a n a l i z z a t o i d a t i d i 2 2 s t u d i c l i n i c i r a n d o m i z z a t i c h e h a n n o c o i n v o l t o 1 . 9 9 5 a d u l t i i n N o r d A m e r i c a , E u r o p a , C i n a , A u s t r a l i a e S u d A m e r i c a . G l i s t u d i h a n n o e s a m i n a t o d i v e r s e f o r m e d i d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e , t r a c u i i l d i g i u n o a g i o r n i a l t e r n i , i l d i g i u n o p e r i o d i c o e l ' a l i m e n t a z i o n e a t e m p o l i m i t a t o ( c i o è p a s t i c o n c e n t r a t i i n u n a f a s c i a o r a r i a l i m i t a t a d e l g i o r n o , s e g u i t a d a u n ' a m p i a p a u s a s e n z a t o c c a r e c i b o ) . L a m a g g i o r p a r t e d e g l i s t u d i h a s e g u i t o i p a r t e c i p a n t i p e r u n m a s s i m o d i 1 2 m e s i . L a r e v i s i o n e h a c o n f r o n t a t o i l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e c o n i c o n s i g l i d i e t e t i c i t r a d i z i o n a l i e c o n l ' a s s e n z a d i i n t e r v e n t o . R i s u l t a t o : i l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e n o n s e m b r a a v e r e u n e f f e t t o c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o s u l l a p e r d i t a d i p e s o r i s p e t t o a l l e a l t r e d u e o p z i o n i ( d i e t e c l a s s i c h e o n o n f a r e n u l l a ) . " N o n s e m b r a f u n z i o n a r e p e r g l i a d u l t i s o v r a p p e s o o o b e s i c h e c e r c a n o d i d i m a g r i r e " , c o n c l u d e l ' a u t o r e p r i n c i p a l e d e l l a r e v i e w , L u i s G a r e g n a n i , i n f o r z e n e l C e n t r o a s s o c i a t o C o c h r a n e d e l l ' U n i v e r s i d a d H o s p i t a l I t a l i a n o d e B u e n o s A i r e s . N o n u n a b u o n a n o t i z i a , v i s t o i l g r a v e p r o b l e m a d i s a l u t e p u b b l i c a r a p p r e s e n t a t o d a l l ' o b e s i t à , c h e è d i v e n t a t a u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e n e i P a e s i a d a l t o r e d d i t o . S e c o n d o l ' O m s , q u e s t a c o n d i z i o n e t r a g l i a d u l t i d i t u t t o i l m o n d o è p i ù c h e t r i p l i c a t a d a l 1 9 7 5 . I d a t i d i s p o n i b i l i a l i v e l l o g l o b a l e e v i d e n z i a n o c h e c i r c a 2 , 5 m i l i a r d i e r a n o i n s o v r a p p e s o n e l 2 0 2 2 . D i q u e s t i , 8 9 0 m i l i o n i c o n v i v e v a n o c o n l ' o b e s i t à . P a r a l l e l a m e n t e a l l ' a l l a r g a r s i d e l l ' e p i d e m i a d i t a g l i e X X L , i l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e h a v i s s u t o u n ' i m p e n n a t a d i i n t e r e s s e . L a n u o v a r e v i s i o n e h a p u n t a t o a d e s p l o r a r e a n c h e l ' a s p e t t o d e g l i e v e n t u a l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i . M a l a l o r o s e g n a l a z i o n e è r i s u l t a t a d i s o m o g e n e a n e i v a r i s t u d i , r e n d e n d o d i f f i c i l e t r a r r e c o n c l u s i o n i d e f i n i t i v e , a f f e r m a n o g l i a u t o r i , i q u a l i p r e c i s a n o a n c h e c o m e l a b a s e d i d a t i d i s p o n i b i l i r i m a n g a l i m i t a t a ( s o l o 2 2 s t u d i , m o l t i d e i q u a l i b a s a t i s u c a m p i o n i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i ) . A l d i l à d i q u e s t o , p e r ò , s e m b r a e m e r g e r e c h e l ' ' h y p e ' c r e s c i u t a i n t o r n o a l l a m o d a d e l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e s u p e r i l e e v i d e n z e a s u o f a v o r e . T a n t o c h e G a r e g n a n i m e t t e i n g u a r d i a d a l c l a m o r e c h e c r e s c e o n l i n e . " I l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e p u ò e s s e r e u n ' o p z i o n e r a g i o n e v o l e p e r a l c u n e p e r s o n e , m a l e p r o v e a t t u a l i n o n g i u s t i f i c a n o l ' e n t u s i a s m o c h e v e d i a m o s u i s o c i a l m e d i a " , o s s e r v a . P o c h i s t u d i h a n n o e s a m i n a t o i r i s u l t a t i a l u n g o t e r m i n e d e l d i g i u n o i n t e r m i t t e n t e . " L ' o b e s i t à è u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a - r a g i o n a l ' e s p e r t o - G l i s t u d i a b r e v e t e r m i n e r e n d o n o d i f f i c i l e o r i e n t a r e i l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e a l u n g o t e r m i n e p e r p a z i e n t i e m e d i c i " . V a p o i d e t t o , s p i e g a n o g l i a u t o r i d e l l a r e v i e w , c h e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i s t u d i i n c l u s i n e l l ' a n a l i s i h a a r r u o l a t o p r e v a l e n t e m e n t e p o p o l a z i o n i b i a n c h e i n P a e s i a d a l t o r e d d i t o . P o i c h é l ' o b e s i t à è u n a c r i s i i n r a p i d a c r e s c i t a a n c h e n e i P a e s i a b a s s o e m e d i o r e d d i t o , s o n o n e c e s s a r i e u l t e r i o r i r i c e r c h e s u q u e s t e p o p o l a z i o n i . C o n s i d e r a t o d u n q u e l o s t a t o d e l l ' a r t e , g l i e s p e r t i p u n t u a l i z z a n o c h e i r i s u l t a t i d e l l a v o r o c o n d o t t o f i n o r a p o s s o n o f o r n i r e d e g l i i n d i z i , m a n o n e s s e r e a p p l i c a t i a u t o m a t i c a m e n t e a l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e , p o i c h é p o s s o n o v a r i a r e a s e c o n d a d e l s e s s o , d e l l ' e t à , d e l l ' o r i g i n e , d e l l o s t a t o d i m a l a t t i a o d i d i s t u r b i o c o m p o r t a m e n t i a l i m e n t a r i s o t t o s t a n t i . " C o n l e p r o v e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i - c o n c l u d e l ' a u t r i c e s e n i o r E v a M a d r i d , d e l l a C o c h r a n e E v i d e n c e S y n t h e s i s U n i t I b e r o a m e r i c a - è d i f f i c i l e f o r m u l a r e u n a r a c c o m a n d a z i o n e g e n e r a l e . I m e d i c i d o v r a n n o v a l u t a r e c a s o p e r c a s o q u a n d o c o n s i g l i a n o a u n a d u l t o i n s o v r a p p e s o d i p e r d e r e c h i l i " .