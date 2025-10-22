M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n v i n t i c h e i l r i l a n c i o d e l l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a p a s s i p r o p r i o d a e c o n o m i e l o c a l i s o l i d e e d i n a m i c h e . È n e c e s s a r i o r a f f o r z a r e l a n o s t r a c o m p e t i t i v i t à , c o n s o l i d a r e l a c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e a f f i n c h é n e s s u n a r e g i o n e r e s t i i n d i e t r o n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e d i n n o v a z i o n e " . L o h a d e t t o o g g i i l v i c e p r e s i d e n t e e s e c u t i v o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , R a f f a e l e F i t t o , i n t e r v e n e n d o i n v i d e o m e s s a g g i o a l S a l o n e d e l L e a s i n g 2 0 2 5 . " L ' a t t u a l e s c e n a r i o g e o p o l i t i c o e d e c o n o m i c o , c a r a t t e r i z z a t o d a u n a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à e d a r a p i d i m u t a m e n t i , c i i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a e a z i o n i r a p i d e p e r g a r a n t i r e a l l ' E u r o p a u n f u t u r o d i s o l i d i t à " h a p o i c o n c l u s o .