R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a t r i m o n i a l e n e l l ’ O t t o c e n t o d i c e v a M a r x c h e e r a u n a s t u p i d a t a e l o d i c e v a c r e d o a r a g i o n e " . " S i a m o i n u n m o n d o i n c u i l a r i c c h e z z a e s c e d a i c o n f i n i d e g l i S t a t i e s c e g l i e l e i d o v e e s s e r e t a s s a t a . I o c r e d o c h e p e n s a r e a c o s e c h e n o n h a n n o m a i t r o v a t o s p a z i o n e l l ’ O t t o c e n t o e n e l N o v e c e n t o s i a i n u n t e m p o c o m e q u e s t o a b b a s t a n z a d i f f i c i l e " . C o s ì G i u l i o T r e m o n t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " I s i s t e m i f i s c a l i d e l l ’ O c c i d e n t e t e n g o n o e r e s i s t o n o a n c h e i n p a r t i d e l m o n d o d o v e n o n s i p a g a n o l e t a s s e e a t t i r a n o . S i a m o i n u n s i s t e m a a n c o r a m o l t o e q u i l i b r a t o , i o s p e r o c h e i l s i s t e m a d e g l i S t a t i o c c i d e n t a l i t e n g a e c r e d o l o f a r à " , c o n c l u d e .