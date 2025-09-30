R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l t e m a d i u n f i s c o p i ù g i u s t o e s o s t e n i b i l e p e r c i t t a d i n i e i m p r e s e è c r u c i a l e p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o d e l n o s t r o P a e s e . L ' 8 0 % d e l g e t t i t o d e l l ' I r p e f g r a v a s u l c e t o m e d i o , u n d a t o c h e c i d e v e f a r r i f l e t t e r e . È u n c h i a r o d i s e q u i l i b r i o s e p e n s i a m o c h e è s u l c e t o m e d i o c h e g r a v a n o i c o s t i d i p e n s i o n i , s a n i t à , a s s i s t e n z a e i s t r u z i o n e . S e v o g l i a m o a v e r e p i ù r i s o r s e p e r i n f r a s t r u t t u r e , r i c e r c a e s i c u r e z z a , s e r v e u n s i s t e m a f i s c a l e p i ù e q u i l i b r a t o " . C o s ì i l v i c e p r e m i e r e m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l c o n v e g n o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a d o d i c e s i m a i n d a g i n e s u l l e e n t r a t e f i s c a l i e s u l f i n a n z i a m e n t o d e l w e l f a r e , p r o m o s s o d a C i d a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i . " I l r i s c h i o è c h i a r o - h a s o t t o l i n e a t o - , u n s i s t e m a f i s c a l e d i s e q u i l i b r a t o c h e p e n a l i z z a c h i p r o d u c e i l l a v o r o s e n z a g a r a n t i r e u n a c o p e r t u r a s o s t e n i b i l e d e i b i s o g n i c o l l e t t i v i . N o i c r e d i a m o c h e i l f i s c o n o n d e b b a f r e n a r e l a c r e s c i t a . C i b a t t i a m o p e r a v e r e u n f i s c o d i a l o g a n t e e c h e g u a r d i a l f u t u r o , v o l a n o d i i n v e s t i m e n t i , d i p o s t i d i l a v o r o e d i b e n e s s e r e . P e r q u e s t o i l G o v e r n o s o s t i e n e d a s e m p r e u n a b a t t a g l i a p e r u n f i s c o p i ù l e g g e r o , s e m p l i c e , t r a s p a r e n t e e d e q u o . È u n a b a t t a g l i a d i g i u s t i z i a e d i l i b e r t à " . " D o b b i a m o s o s t e n e r e l a c r e s c i t a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o , u n a p r i o r i t à c h e p o r t i a m o a n c h e i n E u r o p a . S e r v o n o i n v e s t i m e n t i , d o b b i a m o e v i t a r e l a d e s e r t i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e . P e r e s e m p i o , p e n s o a l l a p o s s i b i l i t à d i a n t i c i p a r e g l i a m m o r t a m e n t i f i s c a l i . D o b b i a m o s o s t e n e r e l e i m p r e s e n e l l ' i n n o v a z i o n e , n e l l a r i c e r c a n e i s e t t o r i a d a l t a t e c n o l o g i a . I l P i a n o 5 . 0 r i s c h i a d i n o n s f r u t t a r e t u t t e l e r i s o r s e e u r o p e e a d i s p o s i z i o n e , l a s c i a n d o i n e s p r e s s o u n p o t e n z i a l e d i 6 m i l i a r d i . D o b b i a m o p e n s a r e a l l o r a a d u n a n u o v a m i s u r a p e r s u p e r a r e i l P i a n o 5 . 0 , g a r a n t e n d o c o n t i n u i t à e s t a b i l i t à a g l i i n v e s t i m e n t i . P e n s o a d i n t e r v e n t i c o m e i l r i l a n c i o d e l c r e d i t o d ' i m p o s t a , a l r i n n o v o e s e m p l i f i c a z i o n e d e l l ' I r e s p r e m i a l e " . " D o b b i a m o s o l l e c i t a r e i f o n d i p e n s i o n e e l e c a s s e d i p r e v i d e n z a a d i n v e s t i r e d i p i ù n e l l e n o s t r e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , v a l o r i z z a n d o B o r s a I t a l i a n a . I l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o v a l i b e r a t o d a l a c c i e l a c c i o l i . N o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e l a g i u s t a a t t e n z i o n e d a r i s e r v a r e a l l e p r o f e s s i o n i , a l l e p a r t i t e I v a e a i m a n a g e r . U n f i s c o o r i e n t a t o a l l a c r e s c i t a è u n p o t e n t e m o t o r e d i s v i l u p p o p e r i l n o s t r o P a e s e , a n c h e p e r c o n t e n e r e i l d e b i t o p u b b l i c o . C o n t o s u d i v o i , v o i p o t e t e c o n t a r e s u d i m e , s u l G o v e r n o " . " B i s o g n a a l l e g g e r i r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e s u s a l a r i e s t i p e n d i , l a s c i a n d o p i ù r i s o r s e i n b u s t a p a g a . V a n n o d e t a s s a t i g l i s t r a o r d i n a r i , i p r e m i d i p r o d u z i o n e , p e n s o a n c h e a l l e t r e d i c e s i m e . I n p a r a l l e l o d o b b i a m o f a v o r i r e l ' e m e r s i o n e a n c h e a t t r a v e r s o l e n u o v e t e c n o l o g i e e l a d i g i t a l i z z a z i o n e " . H a c o n c l u s o