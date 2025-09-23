R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N e l 2 0 2 5 l a p r e s s i o n e f i s c a l e r a g g i u n g e r à i l 4 2 , 7 % , i l l i v e l l o p i ù a l t o d a l 2 0 2 0 . D a l c e t o m e d i o i l g o v e r n o h a a v u t o 2 2 m i l i a r d i i n p i ù p e r i l c o s i d d e t t o f i s c a l d r a g . Q u e s t o a u m e n t o h a p i ù c h e m a n g i a t o l ' a u m e n t o d e l c u n e o d i 1 7 m i l i a r d i . M e l o n i d o v r e b b e i n i z i a r e d a q u i a l l a p r o s s i m a m a n o v r a a r e s t i t u i r e l e r i s o r s e , s t e r i l i z z a r e i l f i s c a l d r a g , i n d i c i z z a r e g l i s c a g l i o n i I r p e f a l l ' i n f l a z i o n e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l P d .