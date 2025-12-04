R o m a , 4 d i c ( A d n k r o n o s ) - " U n p a s s o c o n c r e t o a s o s t e g n o d e g l i i t a l i a n i c h e v i v o n o a l l ’ e s t e r o , m a c o n t i n u a n o a m a n t e n e r e l e g a m i c o n l a l o r o t e r r a d ’ o r i g i n e ” . L o d i c e T o n i R i c c i a r d i , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a l l a C a m e r a , a u t o r e d e l l a l e g g e c h e h a a v u t o i l v i a l i b e r a d e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o a l l ' u n a n i m i t à e c h e o r a p a s s a a l S e n a t o p e r i l v i a l i b e r a d e f i n i t i v o . L a l e g g e R i c c i a r d i i n t r o d u c e t r e f a s c e d i a g e v o l a z i o n e b a s a t e s u l l a r e n d i t a c a t a s t a l e d e g l i i m m o b i l i d e g l i i t a l i a n i r e s i d e n t i a l l ’ e s t e r o . P e r l e c a s e c o n r e n d i t a f i n o a 2 0 0 e u r o l ’ I m u s a r à c o m p l e t a m e n t e a z z e r a t a , p e r q u e l l e c o n r e n d i t a t r a 2 0 1 e 3 0 0 e u r o l ’ i m p o s t a s a r à r i d o t t a a l 4 0 % , m e n t r e p e r l e r e n d i t e t r a 3 0 1 e 5 0 0 e u r o l a r i d u z i o n e s a r à d e l 6 7 % . C o n t e s t u a l m e n t e , l a T a r i e l a t a r i f f a r i f i u t i s a r a n n o r i d o t t e d e l 5 0 % , c o n p o s s i b i l i t à p e r i c o m u n i d i m a n t e n e r e l a r i d u z i o n e d e i d u e t e r z i . " A b b i a m o v o l u t o c o n f e r m a r e l e p r o p o s t e d e l P d s u I m u e T a r i i n t r o d u c e n d o u n s i s t e m a c h i a r o e d e q u o d i a g e v o l a z i o n i b a s a t o s u l l a r e n d i t a c a t a s t a l e - c o n t i n u a R i c c i a r d i - c o s ì d a g a r a n t i r e u n a l l e g g e r i m e n t o f i s c a l e s i g n i f i c a t i v o a c h i p o s s i e d e i m m o b i l i d i p i c c o l a e m e d i a d i m e n s i o n e . P a r l i a m o d i c i r c a 1 0 0 m i l a i m m o b i l i , p r e v a l e n t e m e n t e n e i p i c c o l i c o m u n i , c h e b e n e f i c e r a n n o i n m i s u r a d e c r e s c e n t e d e l l e n u o v e a g e v o l a z i o n i . L ’ a p p r o v a z i o n e u n a n i m e a l l a C a m e r a d i m o s t r a l ’ i m p o r t a n z a e l ’ u r g e n z a d i q u e s t o p r o v v e d i m e n t o . O r a a t t e n d i a m o i l v i a l i b e r a d e l S e n a t o p e r r e n d e r e d e f i n i t i v a q u e s t a m i s u r a a f a v o r e d e g l i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o c h e r a p p r e s e n t a u n a l l e g g e r i m e n t o c o n c r e t o p e r c h i v i v e l o n t a n o d a l l ’ I t a l i a , m a r e s t a l e g a t o a l l a s u a c o m u n i t à e a l s u o P a e s e ” , c o n c l u d e .