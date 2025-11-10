R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a d i b i l a n c i o p r e s e n t a t a r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n a v i s i o n e e c o n o m i c a f o n d a t a s u l l a r e s p o n s a b i l i t à , s u l l a c r e s c i t a e s u l l a p r o t e z i o n e d e i s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l P a e s e . I n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m p l e s s o , s i è s c e l t o d i m a n t e n e r e s a l d i i c o n t i p u b b l i c i , e v i t a n d o d e r i v e e s p a n s i v e c h e a v r e b b e r o c o m p r o m e s s o l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a , p u r g a r a n t e n d o i n t e r v e n t i m i r a t i a s o s t e g n o d e l l e f a m i g l i e , d e l l a v o r o e d e l l e i m p r e s e " . C o s ì i l v i c e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o I m p r e s e e m o n d i p r o d u t t i v i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L i n o R i c c h i u t i . " T r a l e p r i o r i t à - p r o s e g u e - e m e r g e c o n f o r z a i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e p e r l a n a t a l i t à , i l s o s t e g n o a l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i r e d d i t i m e d i o - b a s s i e l a d i f e s a d e l l ’ o c c u p a z i o n e . L e m i s u r e p r e v i s t e p e r i l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e e p e r l a d e c o n t r i b u z i o n e d e i g i o v a n i l a v o r a t o r i v a n n o n e l l a d i r e z i o n e d i u n m e r c a t o d e l l a v o r o p i ù d i n a m i c o e i n c l u s i v o . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i s e r v a t a a l m o n d o p r o d u t t i v o , c o n i n t e r v e n t i c h e m i r a n o a s e m p l i f i c a r e g l i o n e r i b u r o c r a t i c i , i n c e n t i v a r e g l i i n v e s t i m e n t i e s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e , s o p r a t t u t t o q u e l l e d i p i c c o l e e m e d i e d i m e n s i o n i . L a m a n o v r a n o n s i l i m i t a a g e s t i r e l ’ o r d i n a r i o , m a t r a c c i a u n a r o t t a c h i a r a v e r s o u n ’ I t a l i a p i ù s o l i d a , p i ù e q u a e p i ù c a p a c e d i a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l f u t u r o " . " L a s i n i s t r a c o n t i n u a a i n s e g u i r e v e c c h i e r i c e t t e c o m e l e p a t r i m o n i a l i , i g n o r a n d o c h e i n I t a l i a c e n e s o n o g i à d i e c i e c o s t a n o a i c i t t a d i n i q u a s i 5 0 m i l i a r d i l ’ a n n o . P a r l a n o d i n u o v e t a s s e c o m e f o s s e r o s o l u z i o n i , m a s o n o s o l o z a v o r r e . N o i s c e g l i a m o d i l i b e r a r e c h i p r o d u c e , n o n d i c o l p i r l o . E m e n t r e l o r o r i n c o r r o n o i l p a s s a t o , n o i c o s t r u i a m o i l f u t u r o " , c o n c l u d e .