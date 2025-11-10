R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e è v e n u t o i n m e n t e a L a n d i n i d i p a r l a r e d i p a t r i m o n i a l e i n q u e s t o m o m e n t o ? A b b i a m o M e l o n i c h e a u m e n t a l a p r e s s i o n e f i s c a l e , l u i d i c e n o i l a a u m e n t i a m o d i p i ù . A q u e l p u n t o l a M e l o n i a p p a r e c o m e u n a s t a t i s t a c h e b l o c c a l ' a u m e n t o d e l l e t a s s e . C o m e q u a n d o a u m e n t a l o s t i p e n d i o a B r u n e t t a e p o i f a f i n t a d i b l o c c a r g l i e l o . T u t t i n o i s t i a m o g i o c a n d o l a p a r t i t a c o n l a m a g l i e t t a p r o G i o r g i a M e l o n i , b a s t a . D i c i a m o c h e è u n a c h e s t a a u m e n t a n d o l e t a s s e i n v e c e d i p a r l a r e d i p a t r i m o n i a l e , L a n d i n i l a l a s c i d a p a r t e p e r u n a v o l t a " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a U n g i o r n o d a p e c o r a s u R a i R a d i o 1 . " I l C a m p o l a r g o ? S i f a r à è u n a n e c e s s i t à , n o n c i s o n o a l t e r n a t i v e . L e p r i m a r i e l e v e d o b e n e , s e c o n d o m e c h i v i n c e h a s e m p r e r a g i o n e " , c o n c l u d e .