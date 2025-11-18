M i l a n o , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a g e n e r a l e d i M i l a n o h a c h i e s t o , n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o , l a c o n f e r m a d e l l a c o n d a n n a p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a I r e n e P i v e t t i a c c u s a t a d i a u t o r i c i c l a g g i o e d e v a s i o n e f i s c a l e . I l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 0 4 i g i u d i c i d e l l a q u a r t a s e z i o n e p e n a l e d e l t r i b u n a l e d i M i l a n o a v e v a n o c o n d a n n a t o a 4 a n n i l ' i m p u t a t a e a v e v a n o d i s p o s t o l a c o n f i s c a d i o l t r e 3 , 4 m i l i o n i d i e u r o . I n p r i m o g r a d o e r a n o s t a t i c o n d a n n a t i a d u e a n n i ( p e n a s o s p e s a ) a n c h e i l p i l o t a d i r a l l y L e o n a r d o I s o l a n i e l a m o g l i e M a n u e l a M a s c o l i . L a r i c h i e s t a d i c o n f e r m a d e l l a c o n d a n n a , p r o n u n c i a t a o g g i i n a u l a d a l r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' a c c u s a G i o v a n n i T a r z i a ( l o s t e s s o p m d e l p r i m o p r o c e s s o ) , r i g u a r d a a n c h e q u e s t i d u e i m p u t a t i . " S i a m o s o d d i s f a t t i d e l l ' u d i e n z a e c o n f i d e n t i c h e l a C o r t e d ' A p p e l l o d i M i l a n o d a r à i l g i u s t o v a l o r e a i t a n t i m o t i v i p r o p o s t i s i a d a l p u n t o d i v i s t a p r o c e s s u a l e c h e d i m e r i t o , a l f i n e r e s t i t u i r e a I r e n e P i v e t t i u n a t r o p p o a l u n g o a t t e s a g i u s t i z i a s o s t a n z i a l e " l e p a r o l e a l l ' A d n k r o n o s d e l d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o F i l i p p o C o c c o c h e h a c h i e s t o l ' a s s o l u z i o n e . L a p r o s s i m a u d i e n z a , p e r l e e v e n t u a l i r e p l i c h e e c o n t r o r e p l i c h e , è i n p r o g r a m m a i l 1 0 d i c e m b r e . L ' i n c h i e s t a m i l a n e s e v e d e a l c e n t r o u n a s e r i e d i o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i , i n p a r t i c o l a r e , l a c o m p r a v e n d i t a d i t r e F e r r a r i G r a n T u r i s m o , c h e s a r e b b e r o s e r v i t e p e r n a s c o n d e r e u n ' e v a s i o n e f i s c a l e . A I r e n e P i v e t t i , i n q u a l i t à d i l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d i u n a s o c i e t à c o n s e d e i n P o l o n i a e d i u n ' a l t r a a H o n g K o n g , v i e n e c o n t e s t a t o , i n s i e m e a g l i a l t r i i n d a g a t i , d i a v e r e a i u t a t o a e v a d e r e i n g e n t i i m p o s t e . I n p a r t i c o l a r e , I r e n e P i v e t t i a v r e b b e e v a s o t a s s e p e r q u a s i 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o , p o i r i m p i e g a t i i n a t t i v i t à i m p r e n d i t o r i a l i e f i n a n z i a r i e c h e l e c o s t a n o l ' a c c u s a d i a u t o r i c i c l a g g i o .