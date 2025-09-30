M i l a n o , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I f i n a n z i e r i d e l C o m a n d o p r o v i n c i a l e d i M i l a n o , i n s i e m e a p e r s o n a l e d e l l ’ U f f i c i o d i P o l i z i a f r o n t i e r a a e r e a d i F i u m i c i n o , h a n n o a r r e s t a t o l o s c o r s o 2 5 s e t t e m b r e , a l t e r m i n e d i u n p r o c e d i m e n t o d i e s t r a d i z i o n e , u n c i t t a d i n o i t a l i a n o c h e s i e r a s o t t r a t t o a l l a m i s u r a c a u t e l a r e e m e s s a n e i s u o i c o n f r o n t i n e l 2 0 2 3 d a l g i p d i M i l a n o . L ’ a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a , s v i l u p p a t a d a l l a c o m p a g n i a d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i G o r g o n z o l a , " a v e v a c o n s e n t i t o d i d i s a r t i c o l a r e u n ' o r g a n i z z a z i o n e c r i m i n a l e " , d e l l a q u a l e i l l a t i t a n t e " è c o n s i d e r a t o s o g g e t t o a p i c a l e , d e d i t a a l l a c o m m i s s i o n e d i p l u r i m i r e a t i e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i ( e m i s s i o n e e u t i l i z z o d i f a t t u r e p e r o p e r a z i o n i i n e s i s t e n t i , i n d e b i t e c o m p e n s a z i o n i , s o t t r a z i o n e f r a u d o l e n t a a l p a g a m e n t o d e l l e i m p o s t e , o m e s s o v e r s a m e n t o d e l l ’ I v a , r e a t i f a l l i m e n t a r i , t r a s f e r i m e n t o f r a u d o l e n t o d i v a l o r i , s o m m i n i s t r a z i o n e i l l e c i t a d i m a n o d o p e r a e s u c c e s s i v o r i c i c l a g g i o d i d e n a r o ) " , a l c u n i c o n l ’ a g g r a v a t e d a l l ’ a g e v o l a z i o n e m a f i o s a , i n q u a n t o " f i n a l i z z a t i a f a v o r i r e s o g g e t t i o r g a n i c i a l l a c o s c a d i ‘ n d r a n g h e t a A c c o r i n t i - M e l l u s o d i B r i a t i c o ( V i b o V a l e n t i a ) , c o n s o r z i a t a c o n l a c o s c a M a n c u s o d i L i m b a d i " . L ’ i n d a g a t o , l a t i t a n t e n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i , è r i e n t r a t o i n I t a l i a c o n v o l o d a D u b a i , s c o r t a t o d a p e r s o n a l e d e l S e r v i z i o p e r l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i P o l i z i a , h a r a g g i u n t o i l c a r c e r e d i C i v i t a v e c c h i a , p r i m a d e l t r a s f e r i m e n t o d e f i n i t i v o n e l l a c a s a c i r c o n d a r i a l e S a n V i t t o r e d i M i l a n o .