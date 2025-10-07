R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e e r a p p r e s e n t a n z e m a n a g e r i a l i s u l l e p r i o r i t à f i s c a l i e s o c i a l i d a a f f r o n t a r e n e l l a p r o s s i m a L e g g e d i B i l a n c i o e n e l l e f u t u r e p o l i t i c h e p u b b l i c h e l ' i n c o n t r o “ F i s c o e w e l f a r e : p r o p o s t e p e r u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a ” , c h e h a v i s t o a R o m a d i a l o g a r e M a n a g e r i t a l i a e i l v i c e m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a M a u r i z i o L e o . A d a p r i r e i l a v o r i M a r c o B a l l a r è c h e h a s p i e g a t o c o m e " p e r i l n o s t r o f i s c o l a p r o g r e s s i v i t à n o n p u ò t r a s f o r m a r s i i n s p r o p o r z i o n e . O g g i u n l i b e r o p r o f e s s i o n i s t a c o n r e d d i t i s o t t o i 1 0 0 m i l a e u r o p a g a i l 1 5 % , m e n t r e u n l a v o r a t o r e d i p e n d e n t e c o n l o s t e s s o r e d d i t o a r r i v a a l 4 3 % . Q u e s t o g e n e r a s f i d u c i a e d i s t o r s i o n i n e l m e r c a t o . S e r v e u n a r i f o r m a c h e a r m o n i z z i i r e g i m i , r i s t a b i l i s c a e q u i t à e r i s p e t t i c h i c o n t r i b u i s c e d i p i ù . P e r q u e s t o c h i e d i a m o c h e i c o n t r i b u t i a g l i e n t i b i l a t e r a l i s i a n o e s e n t i d a t a s s a z i o n e , d i d e t a s s a r e a u m e n t i e p r e m i d i r i s u l t a t o , a l z a r e i t e t t i d e i f r i n g e b e n e f i t e p o r t a r e l a d e f i s c a l i z z a z i o n e d e i b u o n i p a s t o a 1 0 e u r o . B l o c c a r e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e è u t i l e , m a s e n z a u n s e c o n d o p i l a s t r o p r e v i d e n z i a l e i g i o v a n i e l e d o n n e r i s c h i a n o p e n s i o n i t r o p p o b a s s e c o s ì c o m e u n s i s t e m a d i w e l f a r e s b i l a n c i a t o e i n i q u o » . P e r L e o " r i m o d u l a r e u n f i s c o p i ù e q u o e q u e l l o c h e a b b i a m o i n i z i a t o a f a r e g i à n e l 2 0 2 4 e c h e c o m p l e t e r e m o c o n l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o s o p r a t t u t t o p e r v e n i r e i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e d e l c e t o m e d i o " . " I n q u e s t ’ o t t i c a a b b i a m o g i à r i d o t t o l e a l i q u o t e d a q u a t t r o a t r e 2 3 % , 3 5 % e 4 3 % u n p a s s o u l t e r i o r e l o f a r e m o n e l l a p r o s s i m a l e g g e b i l a n c i o d o v e l ' a l i q u o t a d e l 3 5 % v e r r à p o r t a t a a l 3 3 % p e r i s o g g e t t i c h e p r o d u c o n o u n r e d d i t o t r a i 2 8 e 5 0 m i l a e u r o . Q u e s t o è i l p e r c o r s o c h e n o i a b b i a m o p o t u t o f a r e t e n e n d o c o n t o d e l l e r i s o r s e e d e l l e r e g o l e c h e d e r i v a n o d a u n a g o v e r n a n c e e c o n o m i c a e u r o p e a . N e i p r o s s i m i a n n i p o t r e m m o a l z a r e l ’ a s t i c e l l a p e r q u a n t o c o n c e r n e l a r i d u z i o n e d e l l e a l i q u o t e p e r i r e d d i t i p i ù a l t i " . L a t a v o l a r o t o n d a , m o d e r a t a d a R o b e r t o S o m m e l l a , d i r e t t o r e d i M F - M i l a n o F i n a n z a , h a a v u t o l ’ o b i e t t i v o c o n d i v i s o d i p r o p o r r e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r r i l a n c i a r e l a c r e s c i t a , m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e i l a v o r a t o r i e c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a P a e s e p i ù d i n a m i c o , i n c l u s i v o e c o m p e t i t i v o . “ A b b i a m o i l d o v e r e d a r e r i s p o s t e a n c h e a c h i c o n s t i p e n d i m e d i o a l t i c o n t i n u a a p a g a r e c o m e e p i ù d i p r i m a ” h a c o m m e n t a t o P a o l a M a n c i n i , s e n a t r i c e e m e m b r o d e l l a 1 0 ª C o m m i s s i o n e A f f a r i S o c i a l i . U n ’ o p z i o n e , c o n s o n a a l r u o l o d e i m a n a g e r , s a r e b b e q u e l l a d i a l z a r e i l t e t t o d i 8 0 m i l a e u r o s u l l a d e f i s c a l i z z a z i o n e d e i p r e m i d i p r o d u t t i v i t à . A f a v o r e d i t u t t i e p o i p o r t a r e l ’ e s e n z i o n e f i s c a l e d e i b u o n i p a s t o d a 8 a 1 0 e u r o c o n u n c o s p i c u o v a n t a g g i o a n c h e i n t e r m i n i d i p i l c r e a t o ” . ‎ P a r o l e s e g u i t e d a q u e l l e d i M o n i c a N o l o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a c h e h a s o t t o l i n e a t o : “ N o i m a n a g e r e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à c o n r e d d i t i l o r d i s o p r a g l i 8 0 / 1 0 0 m i l a e u r o a n n u i n o n s i a m o r i c c h i p u r e s s e n d o d e t e r m i n a n t i p e r l a c r e s c i t a e l o s v i l u p p o d e l P a e s e . S i a m o q u e l l i c h e p a g a n o g r a n p a r t e d e l l ’ I r p e f e p r e t e n d i a m o c h e v e n g a r e c u p e r a t a l ’ e v a s i o n e f i s c a l e d i c i r c a 9 0 m i l i a r d i d i e u r o , r i s o r s e f o n d a m e n t a l i p e r s o s t e n e r e i l s i s t e m a d i w e l f a r e , g l i i n v e s t i m e n t i , l o s v i l u p p o p r o d u t t i v o e s o p r a t t u t t o n e c e s s a r i a g a r a n t i r e u n ' e q u i t à d i t r a t t a m e n t o f r a c i t t a d i n i ” N e l c o r s o d e l d i b a t t i t o è e m e r s a c o n f o r z a l a n e c e s s i t à d i a f f r o n t a r e l e s f i d e p o s t e d a u n c o n t e s t o e c o n o m i c o c o m p l e s s o , s e g n a t o d a i n f l a z i o n e , s t a g n a z i o n e s a l a r i a l e e p e r d i t a d i p o t e r e d ’ a c q u i s t o , c h e c o l p i s c e a n c h e m a n a g e r e p r o f e s s i o n i s t i , p i l a s t r i d e l l a p r o d u t t i v i t à n a z i o n a l e . T r a i t e m i a f f r o n t a t i : l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a f i s c a l e p i ù e q u o e c a p a c e d i g u a r d a r e a l l a s o s t e n i b i l i t à i n t e r g e n e r a z i o n a l e , i l r a f f o r z a m e n t o d e l w e l f a r e a z i e n d a l e e c o n t r a t t u a l e , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e i l s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à . N e g l i u l t i m i a n n i , i l s i s t e m a f i s c a l e e d i w e l f a r e i t a l i a n o s i è t r o v a t o a l c e n t r o d i u n a c r e s c e n t e p r e s s i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e . S e c o n d o i d a t i I S T A T , n e l 2 0 2 4 l a p r e s s i o n e f i s c a l e c o m p l e s s i v a h a r a g g i u n t o i l 4 2 , 5 % d e l P I L , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l 4 1 , 2 % d e l 2 0 2 3 . P a r a l l e l a m e n t e , i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e h a s u b i t o u n a c o n t r a z i o n e d e l l o 0 , 6 % n e l q u a r t o t r i m e s t r e 2 0 2 4 , m e n t r e l a p r o p e n s i o n e a l r i s p a r m i o è s c e s a a l l ’ 8 , 5 % e s a l a r i c a l a t i d e l 1 0 % d a l 2 0 1 9 a d o g g i , s e g n a l a n d o u n a c r e s c e n t e d i f f i c o l t à d e l c e t o m e d i o a f a r f r o n t e a l c a r o v i t a . S e s i m e t t e a c o n f r o n t o u n r e d d i t o d i 1 0 5 m i l a e u r o l o r d i l ’ a n n o c o n u n o 3 , 5 v o l t e p i ù b a s s o p a r i a 3 0 m i l a e u r o , i l p r i m o p a g a 1 3 , 5 v o l t e l e t a s s e d e l s e c o n d o . Q u e s t o è s e g n o d e l l o s q u i l i b r i o e d a l l a m a n c a n z a d i p r o p o r z i o n a l i t à d e l l ’ a t t u a l e s i s t e m a f i s c a l e . F o n d a m e n t e a n c h e l ’ a t t e n z i o n e a l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e c h e s t a v i v e n d o u n a f a s e d i e s p a n s i o n e : n e l p r i m o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 , l e p o s i z i o n i a t t i v e h a n n o s u p e r a t o g l i 1 1 , 3 m i l i o n i , c o n o l t r e 1 0 , 1 m i l i o n i d i i s c r i t t i e u n p a t r i m o n i o g e s t i t o d i o l t r e 2 4 4 m i l i a r d i d i e u r o . T u t t a v i a , p e r s i s t o n o s q u i l i b r i s t r u t t u r a l i , c o n u n a p a r t e c i p a z i o n e a n c o r a l i m i t a t a t r a i g i o v a n i e l e d o n n e , e u n a d i f f u s a d i f f i d e n z a v e r s o l e l i n e e d i i n v e s t i m e n t o p i ù d i n a m i c h e . L ’ o b i e t t i v o c o n d i v i s o d a t u t t i i r e l a t o r i è s t a t o q u e l l o d i i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r r i l a n c i a r e l a c r e s c i t a , m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e d e i l a v o r a t o r i e c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n s i s t e m a P a e s e p i ù d i n a m i c o , i n c l u s i v o e c o m p e t i t i v o .