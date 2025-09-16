R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l a d e l l a L e g a s u l l a r a t e i z z a z i o n e / r o t t a m a z i o n e l u n g a d e l l e c a r t e l l e e s a t t o r i a l i è u n a p r o p o s t a e f f i c a c e e d i b u o n s e n s o p e r d a r e u n a s c o s s a p o s i t i v a a l l a n o s t r a e c o n o m i a , r e s t i t u e n d o f i d u c i a e r e s p i r o a m i l i o n i d i c i t t a d i n i c h e h a n n o d i c h i a r a t o c o r r e t t a m e n t e l e i m p o s t e m a p e r m o m e n t a n e e d i f f i c o l t à n o n s o n o r i u s c i t i a p a g a r e . D a r à i n o l t r e u n a f o n d a m e n t a l e s p i n t a a l l a c r e s c i t a , a u m e n t a n d o g l i i n c a s s i d e l l o S t a t o c h e c o s ì a v r à m a g g i o r i r i s o r s e p e r r i d u r r e i l p e s o d e l l e t a s s e a t u t t i , a n c h e a c o l o r o i q u a l i h a n n o p a g a t o s e n z a r i t a r d i " . C o s ì i l d e p u t a t o A l b e r t o L u i g i G u s m e r o l i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A t t i v i t à p r o d u t t i v e e r e s p o n s a b i l e u n i t à f i s c o d e l l a L e g a , d u r a n t e ' R e S t a r t ' s u R a i 3 . " Q u e s t a m i s u r a c o s ì s t r u t t u r a t a , a t t r a v e r s o 1 2 0 r a t e m e n s i l i t u t t e u g u a l i , è s o s t e n i b i l e : a d i f f e r e n z a d e l l e p r e c e d e n t i r o t t a m a z i o n i ( v o t a t e a n c h e d a l l a s i n i s t r a ) l e q u a l i s i a r t i c o l a v a n o s u t e m p i b r e v i e c o n f o r t i a n t i c i p i e c o n o m i c i . L a r o t t a m a z i o n e l u n g a d e l l a L e g a s i r i v o l g e i n o l t r e a t u t t i , n o n s o l o a u t o n o m i m a a n c h e l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i e p e n s i o n a t i . A n c h e a g l i i s t i t u t i d i c r e d i t o c h i e d i a m o d i e s s e r e p a r t e d i q u e s t o p r o c e s s o p o s i t i v o , m e t t e n d o s e m p r e a l c e n t r o i f i n a n z i a m e n t i a l n o s t r o t e s s u t o d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e l ' a i u t o a l l e f a m i g l i e " , c o n c l u d e .