M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o A n g e l a M i n e r v a h a a c c o l t o l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e s o s t e n u t a d a P r o c u r a e d a l l a d i f e s a d e i t r e e x a m m i n i s t r a t o r i d i A i r b n b - P a t r i c k C l a r k e D e r m o t , M a r y H a s s e l A i s l i n g e K i l l i a n F r a n c i s P a t t w e l l - i n d a g a t i p e r r e a t i f i s c a l i . N e i c o n f r o n t i d e l c o l o s s o d e l l a l o c a z i o n e , c h a h a s a l d a t o i l s u o d e b i t o , e r a s c a t t a t o i l 6 n o v e m b r e d e l 2 0 2 3 u n m a x i s e q u e s t r o p e r e s s e r s i s o t t r a t t o " a l l a d i c h i a r a z i o n e e a l v e r s a m e n t o ( i n q u a l i t à d i s o s t i t u t o d ' i m p o s t a ) " d i r i t e n u t e p e r o l t r e 7 7 9 m i l i o n i d i e u r o , s u i c a n o n i d i l o c a z i o n e b r e v e n e l p e r i o d o 2 0 1 7 - 2 0 2 1 . C o n t r o v e r s i a p o i r i s o l t a c o n l ' A g e n z i a d e l l e E n t r a t e . L a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e h a t r a g l i a r g o m e n t i q u e l l o d i u n a " n o r m a i n c e r t a " c h e c r e a ' c o n f u s i o n e ' t r a s o s t i t u t o e r e s p o n s a b i l e d ' i m p o s t a t a n t o c h e g l i s t e s s i t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o , i p m G i o v a n n i P o l i z z i , C r i s t i a n a R o v e d a e G i a n c a r l a S e r a f i n i , n e l g i u g n o d e l 2 0 2 4 a v e v a n o p r e f e r i t o c h i e d e r e l ' a r c h i v i a z i o n e . E l e " c o n d i z i o n i d i i n c e r t e z z a " s u l l a p o r t a t a d e l l a n o r m a t r i b u t a r i a s o n o c e r t i f i c a t e a n c h e d a l l a g i u d i c e , l a q u a l e h a r i t e n u t o c h e " l ' a z i o n e p e n a l e n o n p o s s a e s s e r e s o s t e n u t a i n g i u d i z i o " e h a d i s p o s t o l ' a r c h i v i a z i o n e " p e r l ' i n f o n d a t e z z a d e l l a n o t i z i a d i r e a t o " .