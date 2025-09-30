R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " O g g i i l v e r o b a n c o d i p r o v a è l a l e g g e d i b i l a n c i o q u e l l a s t e s s a m a n o v r a c h e , c o m e h a d e t t o l a p r e m i e r M e l o n i , i n t e n d e c o n c e n t r a r s i s u l c e t o m e d i o . N o n c i a s p e t t i a m o m i r a c o l i , s a p p i a m o c h e l e r i s o r s e s o n o p o c h e . M a è p r o p r i o n e i m o m e n t i d i s c a r s i t à c h e s i m i s u r a i l c o r a g g i o d e l l a p o l i t i c a " . A d i r l o o g g i S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e C i d a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a d o d i c e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l e e n t r a t e f i s c a l i , a c u r a d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i . " S e r v e - a v v e r t e - u n c a m b i o d i p a r a d i g m a : s m e t t e r e d i d i s p e r d e r e e n e r g i e i n b o n u s e f f i m e r i e i n i z i a r e a c o s t r u i r e s c e l t e d i l u n g o r e s p i r o . S e i l c e t o m e d i o è d a v v e r o a l c e n t r o , a l l o r a b i s o g n a c r e d e r c i f i n o i n f o n d o . P e r c h é n o n s t i a m o p a r l a n d o d i u n a p a r t e q u a l s i a s i d e l l a s o c i e t à , m a d e l l a s p i n a d o r s a l e d e l P a e s e . D o n n e e u o m i n i c h e h a n n o s e m p r e f a t t o l a l o r o p a r t e , c h e n o n s i s o n o m a i t i r a t i i n d i e t r o , e c h e o g g i s o n o p r o n t i a d a r e f o r z a a u n a n u o v a s t a g i o n e . A c o n d i z i o n e c h e l a p o l i t i c a d e c i d a f i n a l m e n t e d i i n v e s t i r e s u d i l o r o " . " I l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e C u z z i l l a - s i g i o c a q u i : n e l l a f i d u c i a r e s t i t u i t a a l c e t o m e d i o , n e l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e a i g i o v a n i , i n u n f i s c o c h e n o n s i a p i ù u n a f e r i t a , m a u n p a t t o d i e q u i t à e d i f i d u c i a . S o l o c o s ì i l f i s c o p o t r à d i v e n t a r e c i ò c h e d e v e e s s e r e : l ’ a l l e a t o d e l l a c r e s c i t a e d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e " .