R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - R i l e v a n t e , e m e r i t e v o l i d i u n a r i f l e s s i o n e s u e q u i t à e d e f f i c i e n z a d e l n o s t r o s i s t e m a f i s c a l e , a n c h e i p r o f i l i d i d i s t r i b u z i o n e d e i c o n t r i b u e n t i c h e , s u l l a b a s e d i q u a n t o d i c h i a r a t o n e l 2 0 2 4 , h a n n o c o r r i s p o s t o a l m e n o 1 e u r o d i I r p e f n e l 2 0 2 3 . E m e r g e d a l l a d o d i c e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l e e n t r a t e f i s c a l i , a c u r a d e l C e n t r o S t u d i e R i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i , p r e s e n t a t a o g g i a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i i n s i e m e a C i d a - C o n f e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i r i g e n t i e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à . N e l d e t t a g l i o , d a 0 a 7 . 5 0 0 e u r o l o r d i s i c o l l o c a n o 7 . 2 8 8 . 3 9 9 s o g g e t t i , i l 1 7 , 1 2 % d e l t o t a l e , c h e p a g a n o i n m e d i a 2 6 e u r o d i I r p e f l ’ a n n o ( 1 9 s e r a p p o r t a t i a i c i t t a d i n i ) e s o n o p e r t a n t o p r e s s o c h é a c a r i c o d e l l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à . N e l l a f a s c i a s u b i t o s u p e r i o r e , q u e l l a d e i c o n t r i b u e n t i c h e d i c h i a r a n o r e d d i t i t r a i 7 . 5 0 0 e i 1 5 . 0 0 0 e u r o l o r d i l ’ a n n o s o n o 7 . 6 9 6 . 4 7 9 : i n q u e s t o c a s o , a l n e t t o d e l t i r , l ’ I r p e f m e d i a a n n u a p a g a t a p e r c o n t r i b u e n t e è d i 2 9 6 e u r o ( 2 1 4 e u r o p e r a b i t a n t e ) , a f r o n t e – a t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o – d i u n a s p e s a s a n i t a r i a p r o c a p i t e p a r i d i c i r c a 2 . 2 2 2 e u r o . L ’ i n s i e m e d i q u e s t e 3 f a s c e d i c o n t r i b u e n t i , v a l e a d i r e 1 6 . 1 6 9 . 5 1 0 s o g g e t t i v e r s a n o s o l o 1 , 1 9 % d e l t o t a l e I r p e f : r a p p o r t a t o a l n u m e r o d i a b i t a n t i , q u e s t o s i g n i f i c a 2 2 , 4 0 9 m i l i o n i d i p e r s o n e ( l ’ e q u i v a l e n t e d i L o m b a r d i a , L a z i o , C a m p a n i a e o l t r e ) p a g a n o , a l n e t t o d i d e d u z i o n i e d e t r a z i o n i u n ’ i m p o s t a m e d i a d i 1 0 0 e u r o a n n u i . T r a 1 5 . 0 0 0 e 2 0 . 0 0 0 e u r o d i r e d d i t o l o r d o d i c h i a r a t o s i t r o v a n o c i r c a 5 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , c h e p a g a n o u n ’ i m p o s t a m e d i a a n n u a d i 1 . 8 1 7 e u r o , c h e s i r i d u c e a 1 . 3 1 1 e u r o p e r s i n g o l o a b i t a n t e ; s e g u o n o d a 2 0 . 0 0 1 a 2 9 . 0 0 0 e u r o 9 , 7 m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , c o n u n ’ i m p o s t a m e d i a d i 3 . 7 5 0 e u r o c h e s c e n d e a 2 . 7 0 6 s e r a p p o r t a t a a l t o t a l e a b i t a n t i : u n i m p o r t o c h e , c o m e p e r l a f a s c i a s u c c e s s i v a , b a s t e r e b b e d i p e r s é a c o p r i r e i c o s t i d e l l a s p e s a s a n i t a r i a p r o c a p i t e , m a c h e r e s t e r e b b e c o m u n q u e i n s u f f i c i e n t e g u a r d a n d o a l l e a l t r e p r i n c i p a l i f u n z i o n i d i w e l f a r e n o n c o p e r t e d a c o n t r i b u t i d i s c o p o , t r a c u i a p p u n t o l ’ a s s i s t e n z a . S e g u o n o q u i n d i i r e d d i t i t r a 2 9 . 0 0 1 e 3 5 m i l a e u r o , f a s c i a i n c u i s i c o l l o c a n o 4 . 3 5 9 . 4 2 9 c o n t r i b u e n t i p a r i a 6 . 0 4 1 . 6 6 4 a b i t a n t i : q u e s t i c o n t r i b u e n t i , i l 1 0 , 2 4 % , p a g a n o u n ’ i m p o s t a m e d i a d i 6 . 2 5 4 e u r o l ’ a n n o , 4 . 5 1 2 e u r o p e r a b i t a n t e , e v e r s a n o c o m p l e s s i v a m e n t e i l 1 3 , 1 6 % d e l l e i m p o s t e . S o m m a n d o t u t t e l e f a s c e d i r e d d i t o f i n o a 2 9 m i l a e u r o , s i e v i d e n z i a d u n q u e c h e i l 7 2 , 5 9 % d e i c o n t r i b u e n t i i t a l i a n i v e r s a s o l t a n t o i l 2 3 , 1 3 % : d i t u t t a l ’ I r p e f . " U n a f o t o g r a f i a p i ù v i c i n a a q u e l l a d i u n P a e s e p o v e r o c h e d i u n o S t a t o m e m b r o d e l G 7 e c h e p a r r e b b e o l t r e t u t t o p o c o v e r i t i e r a g u a r d a n d o a c o n s u m i e a b i t u d i n i d i s p e s a d e g l i i t a l i a n i , c h e s o l o n e l 2 0 2 3 h a n n o d e s t i n a t o a l g i o c o d ’ a z z a r d o , s l o t m a c h i n e e g i o c o o n l i n e c o m p r e s o , c i r c a 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o o c h e , a n c o r a , f i g u r a n o a i p r i m i p o s t i i n E u r o p a p e r p o s s e s s o d i a b i t a z i o n i , m o t o e a u t o v e i c o l i , s m a r t p h o n e e a b b o n a m e n t i a p a y - t v " , c o m m e n t a A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i . M a q u i n d i c h i p a g a d a v v e r o l e t a s s e i n I t a l i a ? A s a l i r e , l a s c o m p o s i z i o n e p e r s c a g l i o n e m o s t r a q u e i p o c o p i ù d i 7 m i l i o n i d i v e r s a n t i c o n r e d d i t i s u p e r i o r i a i 3 5 m i l a e u r o c h e , n e l l a s o s t a n z a , s i f a n n o c a r i c o d e l f i n a n z i a m e n t o d e l n o s t r o w e l f a r e s t a t e . P i ù p r e c i s a m e n t e , e s a m i n a n d o l e d i c h i a r a z i o n i r e l a t i v e a g l i s c a g l i o n i d i r e d d i t o p i ù e l e v a t o , s o p r a i 1 0 0 m i l a e u r o , l ’ O s s e r v a t o r i o i n d i v i d u a s o l o l ’ 1 , 6 5 % d e i c o n t r i b u e n t i ( p o c o p i ù d i 7 0 0 m i l a p e r s o n e , m e n o d e g l i a b i t a n t i d e l l a c i t t à d i T o r i n o , p e r f a r e u n e s e m p i o ) c h e , t u t t a v i a , v e r s a n o i l 2 2 , 4 3 % d e l t o t a l e I r p e f . S o m m a n d o i 1 . 7 7 6 . 3 7 4 ( i l 4 , 1 7 % d e l t o t a l e , p a g a n t i i l 1 7 , 8 8 % d e l t o t a l e d e l l e i m p o s t e ) t i t o l a r i d i r e d d i t i l o r d i d a 5 5 . 0 0 0 a 1 0 0 m i l a e u r o , s i o t t i e n e c h e i l 5 , 8 2 % p a g a i l 4 0 , 3 1 % d e l l ’ I r p e f . I n c l u d e n d o a n c h e i r e d d i t i d a i 3 5 . 0 0 0 a i 5 5 m i l a e u r o l o r d i , r i s u l t a p e r t a n t o c h e i l 1 7 , 1 7 % p a g a i l 6 3 , 7 1 % d e l l ’ i m p o s t a s u i r e d d i t i d e l l e p e r s o n e f i s i c h e . R i c o m p r e n d e n d o i n f i n e l o s c a g l i o n e 2 9 m i l a - 3 5 m i l a e u r o , ' a u t o s u f f i c i e n t e ' s u q u a s i t u t t e l e f u n z i o n i d i w e l f a r e s a l v o u n a q u o t a d i a s s i s t e n z a , s i o t t i e n e c h e i l 2 7 , 4 1 % d e i c o n t r i b u e n t i c o r r i s p o n d e i l 7 6 , 8 7 % d e l l ’ I r p e f c o m p l e s s i v a e , s i s u p p o n e , u n a q u o t a a l t r e t t a n t o r i l e v a n t e d e l l e a l t r e i m p o s t e . V o l e n d o e s e m p l i f i c a r e l a p o c o e f f i c a c e p r o g r e s s i v i t à n e l l a r i p a r t i z i o n e d e l c a r i c o f i s c a l e , b a s t i f a r e u n e s e m p i o : c o n s i d e r a n d o l ’ e f f e t t o t i r : a l 2 0 2 3 l e i m p o s t e p a g a t e d a u n l a v o r a t o r e d i p e n d e n t e c o n u n r e d d i t o t r a 3 5 e 5 5 m i l a e u r o s o n o 3 4 v o l t e q u e l l e d i u n r e d d i t o t r a 7 . 5 0 0 e 1 5 m i l a e u r o , m e n t r e t r a 1 0 0 . 0 0 0 - c h e v a l g o n o a l n e t t o d e l l e t a s s e c i r c a 5 2 m i l a e u r o - e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s o n o p a r i a 1 4 9 v o l t e ; c o n o l t r e 3 0 0 m i l a e u r o d i r e d d i t o , l ’ i m p o s t a e q u i v a l e a 8 1 4 l a v o r a t o r i t r a 7 . 5 0 0 e 1 5 m i l a e u r o ( 1 3 3 c o n r e d d i t i t r a 1 5 e 2 0 m i l a ) . " B a s t a g u a r d a r e q u e s t i n u m e r i p e r c a p i r e d o v e s t a l a v e r i t à : m e n o d i u n t e r z o d e i c o n t r i b u e n t i s o s t i e n e d a s o l o o l t r e t r e q u a r t i d e l l ’ I r p e f . È u n a s p r o p o r z i o n e c h e n o n p o s s i a m o i g n o r a r e . N o n è u n s i s t e m a p r o g r e s s i v o , m a u n m e c c a n i s m o c h e c o n c e n t r a i l p e s o f i s c a l e s u u n a m i n o r a n z a e l a s c i a i l r e s t o d e l P a e s e s u l l e s p a l l e d i p o c h i . C h i g u a d a g n a d a i 6 0 m i l a e u r o i n s u , d i f a t t o , f i n i s c e s e m p r e p e r p a g a r e p e r d u e : p e r s é e p e r c h i r e s t a t o t a l m e n t e a c a r i c o d e l l a c o l l e t t i v i t à . E ' l a t r a p p o l a d e l c e t o m e d i o : m o l t i r i c e v o n o s e n z a d a r e , p o c h i d a n n o s e n z a r i c e v e r e . E d è s u q u e s t i p o c h i c h e r e g g e l ’ i n t e r o w e l f a r e i t a l i a n o " , p u n t u a l i z z a S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e C i d a .