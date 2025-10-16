R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n d i n i d i s p o n e , i l c a m p o l a r g o e s e g u e , e o g g i A v s r i l a n c i a l ’ i d e a d e l l a p a t r i m o n i a l e . E v i d e n t e m e n t e a s i n i s t r a l a p r o p r i e t à h a d u e d e s t i n i : o v a t a s s a t a o v a o c c u p a t a , q u a n t o m e n o r e q u i s i t a , s t a n d o a l l a l e t t u r a d i c e r t e p r o p o s t e s c o n c e r t a n t i e m e r s e n e g l i u l t i m i g i o r n i . D i f r o n t e a q u e s t a f u r i a i d e o l o g i c a , e m e r g e c o m e q u a l s i a s i p r o g e t t o s e d i c e n t e m o d e r a t o i n q u e l l a c o a l i z i o n e s i a u n a s u g g e s t i o n e s e n z a a p p r o d i . I m o d e r a t i , i n f a t t i , s o n o g e n e t i c a m e n t e i n c o m p a t i b i l i c o n g l i a l f i e r i d e l ‘ t a s s a e s p e n d i ’ . I l l o r o p o s t o è s o l o n e l c e n t r o d e s t r a , n e l l o s p e c i f i c o i n q u e l l a F o r z a I t a l i a c h e h a s e m p r e f a t t o d e l d i r i t t o d i p r o p r i e t à l a p r o p r i a b a n d i e r a ” . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , a m a r g i n e d e l l ’ a s s e m b l e a p o l i t i c a d e l P p e i n c o r s o a V i l n i u s .