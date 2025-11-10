R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N o i s i a m o i n u n a f a s e d i c o n f r o n t o . A b b i a m o p o s t o u n t e m a : c ’ è u n a p a r t e m o l t o r i c c a d e l P a e s e c h e d o v r e b b e p o r s i i l t e m a , i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i e a l l a p o l i t i c a , d i c o m e r i d i s t r i b u i a m o p a r t e d i q u e s t a r i c c h e z z a , r a g i o n a n d o c i i n s i e m e s e n z a s c e l t e c a l a t e d a l l ’ a l t o p e r a i u t a r e i r e d d i t i m e d i o b a s s i p e r c h i n o n c e l a f a . Q u e s t o d i b a t t i t o è a c c o m p a g n a t o a l t e m a d e l l a c r e s c i t a ” . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o A l f i e r i d e l P d , o s p i t e a l p r o g r a m m a S t a r t d i S k y T g 2 4 . “ S i c c o m e q u e s t o g o v e r n o n o n f a n é l ’ u n a n é l ’ a l t r a c o s a i l t e m a l o a b b i a m o s o l l e v a t o . D o b b i a m o a n d a r e a g o v e r n a r e i n s i e m e , c i s t i a m o g i à c o n f r o n t a n d o c o n l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e p e r f a r e u n a p r o p o s t a i n s i e m e s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o . N e d i s c u t e r e m o i n s i e m e . L ’ i m p o r t a n t e è c h e s i s i a a p e r t o i l d i b a t t i t o ” , h a c o n c l u s o .