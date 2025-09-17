R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a c a b r a e s u l t a n z a d i u n a m a g g i o r a n z a s q u i n t e r n a t a e s e m p r e p i ù p r e c a r i a è i l s e g n a l e d i u n a p o v e r t à m o r a l e s c o n c e r t a n t e . U n a l e g g e c h e a n d a n d o i n c o n t r o a u n a i m p u g n a z i o n e d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , p e r e v i d e n t i v i o l a z i o n i d e l l e n o r m e d e l l a C a r t a , e s p r i m e u n a v i s i o n e d e l l a v i t a e d e l l a d i g n i t à u m a n a n e t t a m e n t e c o n t r a r i a a l l e r a d i c i m o r a l i e c u l t u r a l i , p r i m a a n c o r a c h e r e l i g i o s e , d e l l a n o s t r a c i v i l t à " . C o s ì i l d e p u t a t o e c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n S a r d e g n a , P i e t r o P i t t a l i s , c o m m e n t a l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e s u l f i n e v i t a i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e . " I n v e c e c h e p e n s a r e a c u r a r e m e g l i o i s o f f e r e n t i , q u e s t a g i u n t a s i n i s t r a c h e d a n n e g g i a l a S a r d e g n a s o t t o m o l t e p l i c i a s p e t t i s i i m p e g n a a f a v o r i r e l a m o r t e , i n u n a s o r t a d i d e l i r i o n e o p a g a n o c h e r i c o r d a i t r i s t i r i t i c h e i n p a s s a t o s a c r i f i c a v a n o i p i ù d e b o l i . V e n g o n o i b r i v i d i s o l o a l p e n s a r e a q u a l e p o t r à e s s e r e i l p r o s s i m o t r a g u a r d o " , c o n c l u d e .