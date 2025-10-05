O r v i e t o , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a u r a h a f e s t e g g i a t o l a v i t t o r i a c h e l e h a p e r m e s s o d i f a r e i l f i n e - v i t a a c a s a , a c c a n t o a m e . Q u e l c h e r e s t a d e l p e r c o r s o è i l ‘ N o n r a s s e g n a t e v i m a i ’ e d e r i v a d a l f a t t o c h e L a u r a , n o n o s t a n t e a v e s s e a v u t o i l v i a l i b e r a a p r o c e d e r e , n o n h a s m e s s o d i c o m b a t t e r e a n c h e p e r t u t t i n o i . I l d i r i t t o d i a u t o d e t e r m i n a z i o n e s p e t t a a t u t t i , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o i l G o v e r n o e p a r t e d e l l a C h i e s a v u o l e f a r c i c r e d e r e ” . S o n o l e p a r o l e a l X X I I c o n g r e s s o d e l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i d i S t e f a n o M a s s o l i , m a r i t o d i L a u r a S a n t i , a O r v i e t o . L ’ i n c o n t r o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u i n u o v i o b i e t t i v i e l e a z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 6 . “ I l p e r c o r s o è s t a t o l u n g o e f a r r a g i n o s o , p e r c h é s i è t r a t t a t o d i a s p e t t a r e q u a s i 3 a n n i , d o p o c a u s e e r i c o r s i d i c u i n o n e n t r o i n d e t t a g l i o e d o p o d u e p r e n o t a z i o n i i n S v i z z e r a c h e s o n o p o i s t a t e d i s d e t t e , i n q u a n t o L a u r a , s e p p u r a l l o s t r e m o , c o n s o f f e r e n z e n o n p i ù c u r a b i l i c o n c u r e p a l l i a t i v e , o g n i t a n t o a v e v a u n a r i s p o s t a p o s i t i v a e d e c i d e v a d i a t t e n d e r e o l t r e . A d i f f e r e n z a d i q u e l l o c h e t a n t i p e n s a n o i n r i f e r i m e n t o a c h i s c e g l i e i l p e r c o r s o d i f i n e - v i t a - p r o s e g u e M a s s o l i - n e s s u n o r i f i u t a a p r i o r i l e c u r e p a l l i a t i v e , è i m p o r t a n t e c h e q u e s t o s i s a p p i a . L a u r a h a f e s t e g g i a t o l a v i t t o r i a c h e l e h a p e r m e s s o d i f a r e i l f i n e - v i t a a c a s a , a c c a n t o a m e . R e s t a l a s u a t e s t i m o n i a n z a d i c a p a r b i e t à e d i l o t t a c h e n o n v e r r à m a i d i m e n t i c a t a . T a n t e p e r s o n e s o n o v i c i n e a n o i e c o n t i n u a n o a c o m b a t t e r e p e r q u e s t i d i r i t t i : q u e s t o è i l t e s t i m o n e c h e c i l a s c i a ” , h a c o n c l u s o i l m a r i t o d e l l a g i o r n a l i s t a p e r u g i n a L a u r a S a n t i .