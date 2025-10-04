M i l a n o , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A v e v a s c e l t o i l n o m e ' C o l e t t a ' p e r r a c c o n t a r e l a s u a s t o r i a s e n z a r i v e l a r e l a p r o p r i a i d e n t i t à , m a o r a A d a , 4 4 e n n e c a m p a n a , h a d e c i s o d i u s c i r e d a l l ’ a n o n i m a t o , r a c c o n t a n d o l a p r o p r i a s i t u a z i o n e i n u n v i d e o . A l e g g e r e l e s u e p a r o l e , l a s o r e l l a C e l e s t e p o i c h é A d a , c o l p i t a d a l l a s l a d i a g n o s t i c a t a l o s c o r s o a n n o , n o n r i e s c e p i ù a p a r l a r e . “ I n m e n o d i 8 m e s i l a m a l a t t i a m i h a c o n s u m a t a . C o n u n a v i o l e n z a f u l m i n e a m i h a t o l t o l e m a n i , l e g a m b e , l a p a r o l a . L a v i t a è u n a c o s a m e r a v i g l i o s a f i n c h é l a s i p u ò v i v e r e e i o l ’ h o f a t t o . H o v i s s u t o c o n a r d o r e g i o i e e d o l o r i , e h o s e m p r e c o m b a t t u t o p e r q u e l l o i n c u i c r e d o , c o m e l a l i b e r t à d i s c e l t a . M i s o n o r i v o l t a a l l a m i a A s l , c o i n v o l g e n d o a n c h e i l t r i b u n a l e , c h i e d e n d o o r a q u e l l a l i b e r t à p e r m e s t e s s a : p o t e r s c e g l i e r e u n a v i t a d i g n i t o s a e u n a m o r t e s e r e n a , v i c i n o a l l a m i a f a m i g l i a , n e l m i o P a e s e , q u a n d o l a m i a c o n d i z i o n e d i v e n t e r à d e f i n i t i v a m e n t e i n s o p p o r t a b i l e . E h o i n t e n z i o n e d i c o m b a t t e r e p e r q u e s t o d i r i t t o f i n c h é n e a v r ò l e f o r z e . M a q u a n t o è c r u d e l e d o v e r s p r e c a r e l e u l t i m e f o r z e p e r u n a g u e r r a ? ” , s i c h i e d e A d a . A d a , i n f a t t i , d o p o a v e r r i c e v u t o d a l l a p r o p r i a a z i e n d a s a n i t a r i a i l d i n i e g o a l s u i c i d i o a s s i s t i t o , h a d o v u t o p r e s e n t a r e , t r a m i t e i l c o l l e g i o l e g a l e c o o r d i n a t o d a l l ’ a v v o c a t a F i l o m e n a G a l l o , S e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i , u n r i c o r s o d ’ u r g e n z a a l t r i b u n a l e d i N a p o l i , a s e g u i t o d e l l ’ o p p o s i z i o n e a l d i n i e g o , v i s t o c h e l ’ a z i e n d a s a n i t a r i a n o n d a v a s e g u i t o a l l e r i c h i e s t e . D u r a n t e l ’ u d i e n z a c o n l ’ a z i e n d a s a n i t a r i a s i è c o n c o r d a t a u n a n u o v a v a l u t a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i d i A d a . L e v i s i t e s o n o s t a t e e f f e t t u a t e e o r a è i n a t t e s a d e g l i e s i t i . I l d i n i e g o i n i z i a l e s i b a s a v a s u l l ’ a s s e n z a d i t r e d e i q u a t t r o r e q u i s i t i s t a b i l i t i d a l l a s e n t e n z a 2 4 2 / 2 0 1 9 d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e ( “ C a p p a t o - A n t o n i a n i ” ) p e r a c c e d e r e a l l a m o r t e v o l o n t a r i a a s s i s t i t a i n I t a l i a . L ’ u n i c o r e q u i s i t o r i c o n o s c i u t o e r a l a p a t o l o g i a i r r e v e r s i b i l e d i c u i s o f f r e A d a . M a n c a v a n o , s e c o n d o l ’ a z i e n d a s a n i t a r i a , l a v o l o n t à d i p r o c e d e r e c o n l a m o r t e v o l o n t a r i a a s s i s t i t a , l a d i p e n d e n z a d a t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e e l a p r e s e n z a d i s o f f e r e n z e r i t e n u t e i n t o l l e r a b i l i d a l l a p a z i e n t e . " A d a s t a a f f r o n t a n d o u n a p r o v a s t r a o r d i n a r i a m e n t e d i f f i c i l e - a f f e r m a F i l o m e n a G a l l o , s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i - . L a l e g g e e l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e t u t e l a n o i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e i c i t t a d i n i , a n c h e n e l l e s c e l t e r i g u a r d a n t i l a v i t a e l a m o r t e . È r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l l e a u t o r i t à s a n i t a r i e g a r a n t i r e c h e q u e s t o d i r i t t o v e n g a r i s p e t t a t o s e n z a i n d u g i " . " S i a m o i n a t t e s a d e l l a r e l a z i o n e e d e l p a r e r e d e l l ’ a z i e n d a s a n i t a r i a , a f f i n c h é A d a p o s s a d e c i d e r e d e l l a p r o p r i a v i t a n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a s u a v o l o n t à , s e n z a u l t e r i o r i r i t a r d i b u r o c r a t i c i " a g g i u n g e . A d o g g i , s o n o 1 6 l e p e r s o n e c h e h a n n o r i c e v u t o i l v i a l i b e r a p e r l ’ a c c e s s o a l s u i c i d i o a s s i s t i t o i n I t a l i a . 1 1 d i q u e s t e h a n n o a v u t o a c c e s s o , 7 a s s i s t i t e d a l t e a m l e g a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i , 4 a p p r e s a d a m e d i a e a c c e s s o a g l i a t t i ( t r e i n T o s c a n a e u n a i n E m i l i a R o m a g n a . L e r e s t a n t i 5 h a n n o s c e l t o d i n o n p r o c e d e r e o n o n h a n n o p o t u t o p r o c e d e r e . I n a s s e n z a d i u n a l e g g e n a z i o n a l e c h e r e g o l a m e n t i l ' a i u t o a l l a m o r t e v o l o n t a r i a , o v v e r o l ’ a c c e s s o a l s u i c i d i o a s s i s t i t o , i n I t a l i a q u e s t a s c e l t a d i f i n e v i t a è n o r m a t a d a l l a s e n t e n z a n u m e r o 2 4 2 d e l 2 0 1 9 d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s u l c a s o C a p p a t o - A n t o n i a n i , c h e h a l e g a l i z z a t o l ’ a c c e s s o a l l a p r o c e d u r a m a s o l o a p r e c i s e c o n d i z i o n i d i s a l u t e d e l l e p e r s o n e . L a C o n s u l t a h a d i s p o s t o , c o n u n a s e n t e n z a d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à p a r z i a l e d e l l ’ a r t i c o l o 5 8 0 d e l c o d i c e p e n a l e , c h e l a p e r s o n a m a l a t a c h e v u o l e a c c e d e r e a l l ’ a i u t o a l l a m o r t e v o l o n t a r i a ( s u i c i d i o a s s i s t i t o ) d e v e e s s e r e i n p o s s e s s o d i d e t e r m i n a t i r e q u i s i t i : d e v e e s s e r e c a p a c e d i a u t o d e t e r m i n a r s i ; e s s e r e a f f e t t a d a p a t o l o g i a i r r e v e r s i b i l e ; t a l e p a t o l o g i a d e v e e s s e r e f o n t e d i s o f f e r e n z e f i s i c h e o p s i c o l o g i c h e c h e l a p e r s o n a r e p u t a i n t o l l e r a b i l i ; e s s e r e d i p e n d e n t e d a t r a t t a m e n t i d i s o s t e g n o v i t a l e . Q u e s t i r e q u i s i t i , i n s i e m e a l l e m o d a l i t à p e r p r o c e d e r e , d e v o n o e s s e r e v e r i f i c a t i d a l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e c o n l e m o d a l i t à p r e v i s t e d a l l a l e g g e s u l l e D a t a g l i a r t i c o l i 1 e 2 ( N o r m e i n m a t e r i a d i c o n s e n s o i n f o r m a t o e d i d i s p o s i z i o n i a n t i c i p a t e d i t r a t t a m e n t o , 2 1 9 / 1 7 ) , p r e v i o p a r e r e d e l c o m i t a t o e t i c o t e r r i t o r i a l m e n t e c o m p e t e n t e . L ’ a z i e n d a s a n i t a r i a d e v e i n o l t r e v e r i f i c a r e l e m o d a l i t à d i e s e c u z i o n e l e q u a l i d o v r a n n o e s s e r e e v i d e n t e m e n t e t a l i d a e v i t a r e a b u s i i n d a n n o d i p e r s o n e v u l n e r a b i l i , d a g a r a n t i r e l a d i g n i t à d e l p a z i e n t e e d a e v i t a r e a l m e d e s i m o s o f f e r e n z e . A i s e n s i d e l l a r e c e n t e s e n t e n z a c o s t i t u z i o n a l e n . 1 3 5 d e l 2 0 2 4 l a C o n s u l t a h a a n c h e a m p l i a t o l a p o r t a t a d e l r e q u i s i t o d e l t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e i n c l u d e n d o t u t t e q u e l l e p r o c e d u r e c h e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l o r o g r a d o d i c o m p l e s s i t à t e c n i c a e d i i n v a s i v i t à , s o n o n o r m a l m e n t e c o m p i u t e d a f a m i l i a r i o c a r e g i v e r s . H a i n o l t r e a f f e r m a t o c h e i l r e q u i s i t o d e l “ t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e ” p u ò d i r s i s o d d i s f a t t o a n c h e q u a n d o n o n s i a i n e s e c u z i o n e p e r c h é , l e g i t t i m a m e n t e , r i f i u t a t o d a l l a p e r s o n a m a l a t a .