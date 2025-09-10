R o m a , 1 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o n c i r c a 4 . 0 0 0 m o r t i l ’ a n n o i n I t a l i a p e r s u i c i d i o , è a s s u r d o c h e l a p o l i t i c a v o g l i a l e g i f e r a r e s u l l a m o r t e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a , i g n o r a n d o q u e s t a p i a g a e i n c e n t i v a n d o l a m o r t e d i S t a t o . D e i s u i c i d i n o n s e n e p a r l a p e r c h é s i g n i f i c h e r e b b e p e r l o S t a t o e s s e r e m e s s o f a c c i a a f a c c i a c o n q u e s t a e m e r g e n z a e d u n q u e f a r e q u a l c o s a d i c o n c r e t o . A l c o n t r a r i o i s u i c i d i a s s i s t i t i r i c e v o n o u n ’ e n o r m e c o p e r t u r a m e d i a t i c a : p o c h i c a s i a m p l i f i c a t i c o m e s e f o s s e r o u n a e m e r g e n z a n a z i o n a l e . L ’ u n i c a v i a u m a n a è u n ’ a l t r a : l o S t a t o d o v r e b b e i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e d e i s u i c i d i , i n d a g a n d o n e l e c a u s e p r o f o n d e e o f f r e n d o r i s p o s t e c o n c r e t e a i v e r i p r o b l e m i d e l l e p e r s o n e f r a g i l i . P e r p r e v e n i r e i s u i c i d i s e r v o n o s o s t e g n o p s i c o l o g i c o , r e t i d i p r o s s i m i t à e u n a c c o m p a g n a m e n t o c o n c r e t o a l l e p e r s o n e v u l n e r a b i l i , i n s i e m e a c u r e p a l l i a t i v e , h o s p i c e e a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e p e r m a l a t i , f a m i g l i e e c a r e g i v e r . M a r a d i c a l i e p r o g r e s s i s t i f i n g o n o d i i g n o r a r e t u t t o c i ò , p u r d i i m p o r r e i l s u i c i d i o a s s i s t i t o c o m e p r a t i c a a c c e t t a t a d a g l i i t a l i a n i " . C o s ì A n t o n i o B r a n d i , p r e s i d e n t e d i P r o V i t a & F a m i g l i a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e p e r l a P r e v e n z i o n e d e l S u i c i d i o , c h e c o m e o g n i a n n o s i t i e n e i l 1 0 s e t t e m b r e . " O c c o r r e f a r e m o l t o d i p i ù - a g g i u n g e - p e r a f f r o n t a r e u n ’ e m e r g e n z a n a z i o n a l e c h e c o l p i s c e m i g l i a i a d i f a m i g l i e o g n i a n n o , a d d i r i t t u r a c o n o l t r e 7 . 4 0 0 s u i c i d i n e l b i e n n i o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ( 3 . 6 4 5 e 3 . 7 7 7 ) , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a I s s e I s t a t e c o n u n a m e d i a , n e g l i u l t i m i a n n i , d i c i r c a 4 . 0 0 0 o g n i d o d i c i m e s i , s e c o n d o u n r e p o r t d e l l a “ F o n d a z i o n e B r f - I s t i t u t o p e r l a R i c e r c a S c i e n t i f i c a i n P s i c h i a t r i a e N e u r o s c i e n z e ” , p r a t i c a m e n t e u n a m o r t e o g n i d i e c i o r e . C i f r e s p a v e n t o s e , c h e m e t t o n o i n l u c e u n t r e n d i n a u m e n t o s o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i u n d e r 3 4 , c o n u n a c r e s c i t a p a r i a l + 1 6 % . E ’ i p o c r i t a - c o n c l u d e B r a n d i - c h e l o S t a t o e l a p o l i t i c a s i r i e m p i a n o l a b o c c a d i p r o c l a m i i n g i o r n a t e c o m e q u e s t a , m a p o i n e l r e s t o d e l l ’ a n n o p o r t i n o a v a n t i – p e r s i n o s u i n i z i a t i v a d e l c e n t r o d e s t r a – d i s e g n i d i l e g g e c h e v o g l i o n o l e g a l i z z a r e i l s u i c i d i o m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t o " .