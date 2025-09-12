R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - G l i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i d a i r e l a t o r i s u l f i n e v i t a a l S e n a t o s o n o c o m p l e s s i v a m e n t e " u n p a s s o i n d i e t r o " e " u n a p i e t r a t o m b a l e s u l l a p o s s i b i l i t à d i t r o v a r e u n a c o n d i v i s i o n e l a r g a " s u l l a l e g g e , c h e c o s ì " s a r e b b e p a l e s e m e n t e i n c o s t i t u z i o n a l e " e " c o n t r o i p r i n c i p i d e l l a C o r t e " . L o d i c e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d a p a l a z z o M a d a m a A l f r e d o B a z o l i , c h e t o r n a s u l l a d i s c u s s i o n e s u l p r o v v e d i m e n t o d o p o l ' u l t i m a s e d u t a a l S e n a t o . " S o n o s t a t i f a t t i t r e p a s s i i n d i e t r o , a f r o n t e d i u n o a v a n t i s u l f r o n t e d e l C o m i t a t o e t i c o - s p i e g a B a z o l i a l l ' A d n k r o n o s - . I C o m i t a t i t e r r i t o r i a l i s o n o u n a b u o n a c o s a m a c i s a r à u n d o p p i o v a g l i o c h e d u p l i c h e r à i t e m p i f i n o a 1 2 0 p i ù 3 0 g i o r n i e v e n t u a l i . I n o l t r e , s o n o s t a t e f a t t e m o d i f i c h e s u l l e c o n d i z i o n i d i a c c e s s o a l f i n e v i t a c o n r e s t r i z i o n i n o t e v o l i s s i m e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e " . M a p e r l ' e s p o n e n t e d e m , s o p r a t t u t t o , " n o n c ' è n e s s u n p a s s o i n a v a n t i s u l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e n o n o s t a n t e c i s i a s t a t a , n e l l u g l i o s c o r s o , u n a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e c h e h a d e t t o c o n c h i a r e z z a c h e i l S s n h a u n o b b l i g o d i i n t e r v e n t o p e r v a l u t a r e l e c o n d i z i o n i e f o r n i r e m e z z i p e r l ' a i u t o a l s u i c i d i o . N o n è a c c e t t a b i l e " . ( A d n k r o n o s ) - A l l e s o l l e c i t a z i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a , c h e h a c h i e s t o a l l ' o p p o s i z i o n e d i v a l u t a r e p o s i t i v a m e n t e l e u l t i m e m o d i f i c h e t e s t o , B a z o l i r i s p o n d e q u i n d i c o n n e t t e z z a : " S e l e a p e r t u r e s o n o c o n t r a d d e t t e , n e l l o s t e s s o m o m e n t o , d a c h i u s u r e e r e s t r i z i o n i c o m e f a c c i a m o a v a l u t a r l e p o s i t i v a m e n t e ? U n a b e l l a p r e t e s a , s i a m o a l c o n f i n e c o n l a p r e s a i n g i r o " . L ' i t e r d e l p r o v v e d i m e n t o p r e v e d e o r a 1 5 g i o r n i p e r g l i e m e n d a m e n t i a l l e m o d i f i c h e p r o p o s t e d a i r e l a t o r i . " I o m i a u g u r o c h e s i c o m i n c i a r a g i o n a r e s u t u t t i g l i e m e n d a m e n t i e l ì v e d r e m o s e c i s o n o a p e r t u r e o s e s i r i t i e n e d i a v e r c o n c l u s o c o s ì i l l a v o r o - s o t t o l i n e a B a z o l i - . L a p o r t a s e m i a p e r t a n o i l a l a s c i a m o f i n o a l l ' u l t i m o , n e l t e n t a t i v o d i t r o v a r e u n a c c o r d o . N o n l a s c i a m o n u l l a d i i n t e n t a t o , s a p e n d o c h e s e s i a r r i v e r à i n a u l a c i s o n o i v o t i s e g r e t i , p r e v i s t i s u a l c u n i t e m i , e c h e n o n t u t t o è p e r d u t o " .