R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' I l r e q u i s i t o d e l t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e , i n t r o d o t t o d a l l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e n . 2 4 2 / 2 0 1 9 , c o n t i n u a a p r o d u r r e g r a v i d i s c r i m i n a z i o n i . I n q u e s t i a n n i h a d e t e r m i n a t o o t t o v o l t e i n C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , s e i p r o c e d i m e n t i p e n a l i i n c o r s o e c o i n v o l t o 4 0 v o l o n t a r i d e l l ’ a s s o c i a z i o n e S o c c o r s o C i v i l e f o n d a t a d a M a r c o C a p p a t o , c h e h a n n o s c e l t o l ’ a u t o d e n u n c i a d o p o a v e r a c c o m p a g n a t o p e r s o n e m a l a t e i n S v i z z e r a p e r a c c e d e r e a l s u i c i d i o a s s i s t i t o . L ’ u l t i m o c a s o è q u e l l o d i P a o l a , 8 9 a n n i , a f f e t t a d a p a r k i n s o n i s m o a v a n z a t o . P u r l u c i d a e c a p a c e d i a u t o d e t e r m i n a r s i , n o n d i p e n d e v a d a t r a t t a m e n t i d i s o s t e g n o v i t a l e e q u i n d i i n I t a l i a n o n a v r e b b e p o t u t o e s e r c i t a r e l a s u a s c e l t a . N e l 2 0 2 3 è s t a t a a c c o m p a g n a t a i n S v i z z e r a d a F e l i c e t t a M a l t e s e , V i r g i n i a F i u m e e M a r c o C a p p a t o . I l g i p d i B o l o g n a , c o n o r d i n a n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e , h a r i m e s s o a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e l a q u e s t i o n e d i l e g i t t i m i t à d e l l ’ a r t i c o l o 5 8 0 d e l c o d i c e p e n a l e , d e f i n e n d o ' i r r a g i o n e v o l e ' q u e s t o r e q u i s i t o ' ' . L o s o t t o l i n e a l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i . “ I l c o s i d d e t t o s o s t e g n o v i t a l e è d i v e n t a t o u n o s t a c o l o a r b i t r a r i o c h e d i s c r i m i n a t r a m a l a t i e p r o d u c e p r o c e s s i p e n a l i c o n t r o c h i s i m e t t e a l s e r v i z i o d i c h i s o f f r e - o s s e r v a F i l o m e n a G a l l o - N o n s i p u ò c o n t i n u a r e a n e g a r e d i r i t t i r i c o n o s c i u t i d a l l a C o n s u l t a ” . S u l d i s e g n o d i l e g g e i n d i s c u s s i o n e i n P a r l a m e n t o , M a r c o C a p p a t o s o t t o l i n e a : “ Q u e l l a p r o p o s t a p e g g i o r a l a s i t u a z i o n e : r e s t r i n g e i d i r i t t i , e s c l u d e i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e c o s t r i n g e i m a l a t i a p e r c o r s i p a l l i a t i v i o b b l i g a t i . P e r s o n e c o m e L a u r a S a n t i o G l o r i a i n V e n e t o , s e f o s s e l e g g e , s a r e b b e r o r i m a s t e e s c l u s e . P e r q u e s t o n o i c h i e d i a m o c h e i l P a r l a m e n t o a p p r o v i l a n o s t r a p r o p o s t a d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e p e r l ’ E u t a n a s i a l e g a l e , c h e r i s p e t t a l e s e n t e n z e d e l l a C o n s u l t a , r i d u c e i t e m p i a m a s s i m o 3 0 g i o r n i e r i c o n o s c e a t u t t e l e p e r s o n e i l d i r i t t o d i s c e g l i e r e f i n o a l l a f i n e ” . I l t e m a è r i c h i a m a t o a n c h e a l X X I I C o n g r e s s o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i i n c o r s o a O r v i e t o , c h e r i l a n c i a l e s t r a t e g i e f u t u r e a p a r t i r e d a l l ’ e r e d i t à d i L u c a C o s c i o n i e L a u r a S a n t i : “ N o n r a s s e g n a t e v i m a i ” .