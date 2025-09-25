R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a n u o v a t e r a p i a p e r l a v e s c i c a i p e r a t t i v a – c o n d i z i o n e c r o n i c a c h e c o l p i s c e c i r c a 3 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l n o s t r o P a e s e , i n f l u e n z a n d o n e g a t i v a m e n t e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c h i n e s o f f r e – “ è u n a g o n i s t a p o t e n t e e s e l e t t i v o d e l r e c e t t o r e b e t a - 3 a d r e n e r g i c o u m a n o . F o n d a m e n t a l m e n t e q u e s t o f a r m a c o , i l c u i n o m e è v i b e g r o n , a u m e n t a l a c a p a c i t à v e s c i c a l e e q u i n d i l ’ a u m e n t o a n c h e d e l l a p o s s i b i l i t à d i p a z i e n t i c o n v e s c i c a i p e r a t t i v a d i r i u s c i r e a t r a t t e n e r e m e g l i o l e u r i n e ” . L o h a d e t t o E n r i c o F i n a z z i A g r ò , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i U r o l o g i a e r e s p o n s a b i l e U o U r o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o U r o l o g y R e s i d e n t A c a d e m y t e n u t o s i a l P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a a R o m a . . “ Q u e s t o è m o l t o i m p o r t a n t e p e r c h é l a v e s c i c a i p e r a t t i v a è u n a c o n d i z i o n e c h e i m p a t t a p e s a n t e m e n t e s u l l a v i t a , s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i n o s t r i p a z i e n t i – a g g i u n g e F i n a z z i A g r ò - A b b i a m o u n a n e c e s s i t à d i m i g l i o r a r e i n o s t r i t r a t t a m e n t i , v i b e g r o n h a i l v a n t a g g i o d i n o n a v e r e n e s s u n d a t o d i r i s c h i o d i i n c r e m e n t o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a e q u e s t o c o s t i t u i s c e u n g r o s s o v a n t a g g i o r i s p e t t o a d a l t r i p r o d o t t i a t t u a l m e n t e i n c o m m e r c i o . I r i s u l t a t i c h e v e n g o n o d a i t r i a l c l i n i c i s o n o m o l t o i n t e r e s s a n t i : l a m e t à d e i p a z i e n t i – s o t t o l i n e a - h a u n m i g l i o r a m e n t o s u p e r i o r e a l 7 5 % d e l p r o b l e m a , c i o è u n 2 5 % d i p a z i e n t i i n c o n t i n e n t i c h e d i v e n t a c o m p l e t a m e n t e c o n t i n e n t e d u r a n t e i l t r a t t a m e n t o . C ’ è u n m i g l i o r a m e n t o g i à a d u e s e t t i m a n e c h e s i m a n t i e n e f i n o a u n a n n o s e c o n d o g l i s t u d i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i e c ’ è o v v i a m e n t e u n m i g l i o r a m e n t o d i a l t r i p a r a m e t r i c o m e i l n u m e r o d e l l e m i n z i o n i g i o r n a l i e r e e d e g l i e p i s o d i d i i n c o n t i n e n z a d u r a n t e i l g i o r n o ” . S i t r a t t a “ d i u n a n u o v a p o s s i b i l i t à i n p i ù p e r n o i m e d i c i p e r p o t e r g e s t i r e a l m e g l i o i n o s t r i p a z i e n t i ” c o n c l u d e .