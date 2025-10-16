R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o n u m e r o s i s s i m e l e t e c n o l o g i e n a t e p r o p r i o p e r u n u t i l i z z o n e l l ’ a e r o s p a z i o e o g g i d i i m p i e g o c o m u n e : d a i m a t e r a s s i m e m o r y f o a m a g l i o c c h i a l i a n t i r i f l e s s o , d a l w i - f i a l l a t e l e m e d i c i n a , d a l l e f o t o c a m e r e m i n i a t u r i z z a t e d e g l i s m a r t p h o n e a i s e n s o r i b i o m e t r i c i , f i n o a l l ’ a s p i r a p o l v e r e s e n z a f i l i c h e t r a e l a s u a t e c n o l o g i a d a i s i s t e m i d i r a c c o l t a p o r t a t i l i p r o g e t t a t i p e r l e m i s s i o n i A p o l l o . M a p e n s i a m o a n c h e , a d e s e m p i o , a i s a t e l l i t i e a l l o r o f o n d a m e n t a l e u t i l i z z o p e r i l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , m o b i l i t à e s i c u r e z z a , e n e r g i a , a g r i c o l t u r a . D a l 2 3 a l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 2 6 l a F i e r a d i R i m i n i o s p i t e r à l a p r i m a e d i z i o n e d i B e x – B e y o n d E x p l o r a t i o n , l ’ e x p o - c o n f e r e n c e d e d i c a t a a l l a s p a c e e c o n o m y e a l c o m m e r c i a l s p a c e f l i g h t , p r o m o s s a d a I e g - I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . B e x n a s c e p e r p o s i z i o n a r e l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i n t e r n a z i o n a l e s u l l o s p a z i o , c o n l ’ a m b i z i o n e d i d i v e n t a r e i l l u o g o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o d o v e c o n v e r g o n o i d e e , p r o g e t t i i n n o v a t i v i e p a r t n e r s h i p t r a i n d u s t r i a , r i c e r c a , i s t i t u z i o n i e n u o v i s e t t o r i . L ’ e v e n t o s i c a r a t t e r i z z a p e r u n a s t r u t t u r a i n n o v a t i v a c h e u n i s c e b u s i n e s s B 2 B a m o m e n t i d i v u l g a t i v i e f o r m a t i v i : n o n s o l o n e t w o r k i n g t r a a z i e n d e e i s t i t u z i o n i , m a a n c h e s p a z i o p e r s c u o l e e s t u d e n t i . L ’ o b i e t t i v o d i B E X è s t i m o l a r e i l d i a l o g o t r a l a f i l i e r a s p a z i a l e t r a d i z i o n a l e , i s e t t o r i i n d u s t r i a l i e m e r g e n t i e t u t t o l ’ e c o s i s t e m a d e l l a r i c e r c a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e , f a v o r e n d o l a c o n t a m i n a z i o n e t r a a m b i t i a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t i c o m e a l i m e n t a r e , m o d a , s a l u t e , l o g i s t i c a e a u t o m o t i v e . " B e x – s p i e g a i l p r o f e s s o r G i u s e p p e S a l a , p r o f e s s o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e T e c n o l o g i e A e r o s p a z i a l i d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e - s i p r e p a r a a r a p p r e s e n t a r e u n a n o v i t à a s s o l u t a n e l p a n o r a m a d e g l i e v e n t i d e d i c a t i a l l ’ e s p l o r a z i o n e s p a z i a l e e a l l a s p a c e e c o n o m y . I l p r o g e t t o , s v i l u p p a t o d a u n g r u p p o d i e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a d i s c i p l i n e c o m p l e m e n t a r i , p u n t a a s u p e r a r e i f o r m a t t r a d i z i o n a l i p e r d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e . N o n s a r à s o l o u n ’ o c c a s i o n e d i n e t w o r k i n g t r a a z i e n d e e i s t i t u z i o n i , m a a p r i r à l e p o r t e a n c h e a l p u b b l i c o , v e r o u t i l i z z a t o r e f i n a l e d e i s e r v i z i s p a z i a l i . L ’ o b i e t t i v o è i n t e g r a r e m o n d i s o l o a p p a r e n t e m e n t e d i s t a n t i – d a l l ’ a l i m e n t a r e a l l a m o d a , d a l f a r m a c e u t i c o a l l ’ h e a l t h c a r e e w e l l n e s s – f i n o a s e t t o r i d a r i c o n v e r t i r e c o m e l ’ a u t o m o t i v e … T u t t o q u e s t o p r e n d e r à f o r m a a t t r a v e r s o s p a z i e s p o s i t i v i , m o m e n t i d i n e t w o r k i n g e m a t c h m a k i n g , l e z i o n i d i v u l g a t i v e , w o r k s h o p s p e c i a l i s t i c i e h a c k a t h o n p e r s t u d e n t i " . S p i c c a a n c h e l a t e s t i m o n i a n z a d e l C o l o n n e l l o W a l t e r V i l l a d e i , a s t r o n a u t a p r o f e s s i o n i s t a d e l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e I t a l i a n a e “ A m b a s s a d o r ” B e x : " L o s p a z i o è i n r a p i d a t r a s f o r m a z i o n e . U n c r o c e v i a d i i n t e r e s s i e c o n o m i c i , s c i e n t i f i c i , i n d u s t r i a l i , g e o p o l i t i c i e m i l i t a r i . C ’ è b i s o g n o , e s e m p r e d i p i ù v e n e s a r à n e l f u t u r o , d i o c c a s i o n i d i i n c o n t r o e d i a l o g o m u l t i d i s c i p l i n a r i p e r s o s t e n e r e c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e , n o n c h é ’ r i c e r c a r e s o l u z i o n i d i s o s t e n i b i l i t à a n c h e a g r a n d i t e m i g l o b a l i . S o n o q u i n d i d a v v e r o l i e t o d i p o t e r e s s e r e u n “ A m b a s s a d o r ” d i q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a , c h e d i m o s t r a c o m e l ’ I t a l i a a b b i a r i s o r s e , p r o g e t t u a l i t à , c r e a t i v i t à p e r d e l i n e a r e n u o v e t r a i e t t o r i e d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . U n e v e n t o c h e v e d r à p r o t a g o n i s t i i g i o v a n i e l e s c u o l e p e r a v v i c i n a r l i s e m p r e p i ù a l m o n d o d e l l ’ a e r o s p a z i o " . B e x o s p i t e r à f o c u s v e r t i c a l i s u l l a f i l i e r a t r a d i z i o n a l e d e l l o s p a z i o ( u p s t r e a m : s i s t e m i d i t r a s p o r t o , p r o p u l s i o n e , m o d u l i s p a z i a l i e s t a z i o n i o r b i t a n t i ) , s u l l a e m e r g e n t e f i l i e r a m u l t i d i s c i p l i n a r e – o v v e r o s e t t o r i n o n t r a d i z i o n a l i c h e p r o p r i o n e l l o s p a z i o v e d o n o n u o v e o p p o r t u n i t à c o m m e r c i a l i e d i s v i l u p p o t e c n o l o g i c o ) . E s u t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l ’ u t i l i z z o d e i d a t i s a t e l l i t a r i p e r s e r v i z i a v a n z a t i a l l a T e r r a ( d o w n s t r e a m ) . G r a n d e a t t e n z i o n e s a r à d e d i c a t a a l l o s v i l u p p o d i s i s t e m i a u t o n o m i m u l t i d o m i n i o ( s p a z i o , a e r o n a u t i c a , s u b a c q u e a , t e r r e s t r e ) , s i a c o m e s o l u z i o n i o p e r a t i v e c h e c o m e p i a t t a f o r m e d i t e s t p e r l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e i n d u s t r i a l e . L a m a n i f e s t a z i o n e a c c o g l i e r à i n o l t r e u n ’ a r e a t r a s v e r s a l e ( “ B e y o n d N x t ” ) d e d i c a t a a s t a r t - u p , u n i v e r s i t à , c e n t r i d i r i c e r c a , a g e n z i e g o v e r n a t i v e e O n g , a c o n f e r m a d e l l a v o l o n t à d i c o i n v o l g e r e l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e . I e g , p e r r a f f o r z a r e l a p o r t a t a i n t e r n a z i o n a l e d i B e x , h a g i à a v v i a t o i n t e r l o c u z i o n i c o n i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ( M i m i t ) , i l M i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a e d e l l e F i n a n z e ( M e f ) , i l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e ( C n r ) , l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i ( P c m ) , l ’ A g e n z i a S p a z i a l e I t a l i a n a ( A s i ) e l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e , n e l l ’ o t t i c a d i o t t e n e r e p a r t n e r s h i p e p a t r o c i n i i s t i t u z i o n a l i p e r i l s u c c e s s o d e l l ’ i n i z i a t i v a . B e x s i p r o p o n e c o s ì c o m e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a p e r c a t a l i z z a r e i l f u t u r o d e l l a s p a c e e c o n o m y i n I t a l i a e i n E u r o p a , i n t e g r a n d o s e t t o r i , a t t o r i e v i s i o n i i n u n a p r o s p e t t i v a d a v v e r o i n t e r d i s c i p l i n a r e e v i s i o n a r i a .