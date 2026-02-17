P a r m a , 1 7 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a c o n s u c c e s s o l a t e r z a e d i z i o n e d i S o l i d s P a r m a , l ’ u n i c o e v e n t o i t a l i a n o i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l e t e c n o l o g i e p e r l a l a v o r a z i o n e e l a g e s t i o n e d i p o l v e r i , g r a n u l i e m a t e r i a l i s o l i d i s f u s i . P e r d u e g i o r n i , i l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i F i e r e d i P a r m a h a a c c o l t o o l t r e 1 6 0 a z i e n d e s p e c i a l i z z a t e ( + 1 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ) e c e n t i n a i a d i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ’ i n d u s t r i a d i p r o c e s s o , c o n f e r m a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e n e l p a n o r a m a t e c n i c o n a z i o n a l e . E l o r i b a d i s c o n o a n c h e i v i s i t a t o r i , i n t e r v i s t a t i a c a l d o t r a g l i s t a n d , t u t t i o p e r a t o r i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i a p p a r t e n e n t i a r e a l t à p e r f o r m a n t i d i s e t t o r i e t e r o g e n e i , c o m e B a r i l l a , I l l y C a f f è , A n g e l i n i P h a r m a , K e r a k o l l e U n i c a l c e . I n p a r t i c o l a r e , i l r a p p r e s e n t a n t e d i U n i c a l c e , h a d i c h i a r a t o : “ P a r t e c i p i a m o a S o l i d s P a r m a f i n d a l l a p r i m a e d i z i o n e p e r c h é è u n o d e i p o c h i a p p u n t a m e n t i r e a l m e n t e v e r t i c a l i s u i m a t e r i a l i s o l i d i s f u s i . È u n ’ o c c a s i o n e p e r c o n f r o n t a r c i s u t e c n o l o g i e s p e c i f i c h e e m a n t e n e r e r e l a z i o n i c o n p a r t n e r q u a l i f i c a t i . ” . S t e u t e I t a l i a , t r a g l i e s p o s i t o r i d i q u e s t ’ a n n o , h a c o m m e n t a t o : “ L a f i e r a è t r a s v e r s a l e s u d i v e r s i s e t t o r i e n o n v e r t i c a l e s u u n o s o l o : q u e s t o c i p e r m e t t e d i t r o v a r e a p p l i c a z i o n i e c o n t a t t i i n a m b i t i e t e r o g e n e i " . L ’ a r e a e s p o s i t i v a h a m e s s o i n m o s t r a l e p i ù r e c e n t i t e c n o l o g i e p e r l a g e s t i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e i m a t e r i a l i s o l i d i s f u s i : d a i s i s t e m i d i m i s u r a e c o n t r o l l o d e l l e p o l v e r i , a i t r a s p o r t a t o r i p n e u m a t i c i e m e c c a n i c i ; d a i f i l t r i e i m p i a n t i p e r l a d e p o l v e r a z i o n e a i m a c c h i n a r i p e r v a g l i a t u r a , m i c r o n i z z a z i o n e e c o m p o n e n t i a i s i s t e m i d i s v u o t a m e n t o d i s a c c h i e b i g b a g , t r a m o g g e e i m p i a n t i d i d o s a g g i o e m i s c e l a z i o n e . Q u e s t e t e c n o l o g i e s i r i v o l g o n o a s e t t o r i t r a s v e r s a l i , d a l l ’ a l i m e n t a r e a l c h i m i c o - f a r m a c e u t i c o , d a l l a p l a s t i c a a i m a t e r i a l i m i n e r a l i e t e c n i c i , o f f r e n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r o t t i m i z z a r e e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e q u a l i t à d e i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i . Q u e s t a e d i z i o n e d i S o l i d s h a d a t o a l l e a z i e n d e o c c a s i o n e e s p a z i o p e r p r e s e n t a r e c a s e - h i s t o r y e a p p r o f o n d i m e n t i s u l s e t t o r e d i a p p a r t e n e n z a . L ’ I n n o v a t i o n G a l l e r y è s t a t a u n a v e t r i n a d ’ e c c e z i o n e p e r l e r e a l t à a z i e n d a l i c o n l e p r o p o s t e p i ù i n n o v a t i v e e S O L I D S h a v o l u t o p r e m i a r e c h i s i è d i s t i n t o p e r q u e l l a p i ù a l l ’ a v a n g u a r d i a : F . l l i S a c c h i s . n . c . c o n i l s u o S m a r t P i c k & M i x , u n s i s t e m a g u i d a t o d a A I c h e a u t o m a t i z z a d o s a g g i o , m i s c e l a z i o n e e r i c e t t e c o n “ z e r o c o n t a m i n a z i o n i ” e t r a c c i a b i l i t à t o t a l e , s c e l t o p e r l a s u a c a p a c i t à d i “ r o m p e r e g l i s c h e m i t r a d i z i o n a l i , i n t e g r a n d o r o b o t i c a e A I p e r g e s t i r e d o s a g g i o e m i s c e l a z i o n e , e l e v a n d o l o s t a n d a r d d i a u t o m a z i o n e ” . C o m e d a t r a d i z i o n e , i l r i c c o p a n e l c o n v e g n i s t i c o è s t a t o u n p u n t o f o c a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e e d h a r a c c o l t o l e v o c i d i p r o f e s s i o n i s t i p r o v e n i e n t i d a a z i e n d e , u n i v e r s i t à , i s t i t u t i d i r i c e r c a , t u t t i l e g a t i d a l f i l r o u g e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . A m p i o s p a z i o è s t a t o d e d i c a t o a l l a f o r m a z i o n e c o n s e m i n a r i s u t e m i c e n t r a l i p e r l ’ i n d u s t r i a d i p r o c e s s o . T r a g l i i n c o n t r i p i ù s e g u i t i , i l s e m i n a r i o s u l l e n o r m a t i v e M . O . C . A . c o n f o c u s s u l l e g u a r n i z i o n i , c h e h a i l l u s t r a t o g l i o b b l i g h i p e r m a c c h i n e e c o m p o n e n t i a c o n t a t t o c o n a l i m e n t i , e l ’ i n c o n t r o s u l l a s c o r r e v o l e z z a d e i m a t e r i a l i g r a n u l a r i , f o n d a m e n t a l e p e r p r o g e t t a r e t r a m o g g e e s i s t e m i d i s c a r i c o o t t i m a l i . G r a n d e a t t e n z i o n a a n c h e a l t e m a d e l r i c i c l o n e l s e t t o r e t e s s i l e e a q u e l l o d e l l a R o b o t i c a e A I a d e s s a a p p l i c a t a c o n l a t a v o l a r o t o n d a “ I l f u t u r o d e l r i c i c l o t e s s i l e : R e - T h i n k T e x t i l e . R e - C y c l e T e x t i l e . R e - F u t u r e ” , e a l t e m a d e l r i c i c l o n e l s e t t o r e d e l l a p l a s t i c a , c o n l a t a v o l a r o t o n d a S t r a t e g i e d i r i c i c l o d e i m a t e r i a l i p o l i m e r i c i C a s i a p p l i c a t i v i , s o l u z i o n i i n d u s t r i a l i e b e s t p r a c t i c e d i s e t t o r e . N e l p a d i g l i o n e 4 , u n a s p e c i a l e A r t G a l l e r y h a m o s t r a t o e s e m p i d i r i u s o c r e a t i v o d i p l a s t i c h e e t e s s i l i r i c i c l a t i , c o l l e g a n d o i d e a l m e n t e l e t a v o l e r o t o n d e s u l r i c i c l o d e i p o l i m e r i e d e l t e s s i l e c o n l a s o s t e n i b i l i t à i n d u s t r i a l e . S o l i d s P a r m a t o r n e r à i l 1 6 e 1 7 f e b b r a i o 2 0 2 8 n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i P a r m a , c o n s o l i d a n d o l a p r o p r i a p o s i z i o n e c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r p r o f e s s i o n i s t i e a z i e n d e d e l s e t t o r e d e i s o l i d i s f u s i . « S i a m o m o l t o f e l i c i d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i n e l c o r s o d i q u e s t a e d i z i o n e d i S o l i d s P a r m a , a b b i a m o r a c c o l t o l e p r i m e r e a z i o n i a c a l d o d i v i s i t a t o r i e d e s p o s i t o r i , m o l t i d e i q u a l i c i h a n n o r i n g r a z i a t o p e r a v e r g l i c r e a t o u n l u o g o d i i n c o n t r o e b u s i n e s s a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t o ” , - h a d i c h i a r a t o G i n e v r a C o l o m b o - E r c o l e , H e a d o f E v e n t d i S o l i d s P a r m a . - “ I c o n t e n u t i d e i c o n v e g n i e d e l l e t a v o l e r o t o n d e , s e m p r e o r i g i n a l i e d i v a l o r e , l e g a t i a c a s i c o n c r e t i e a i t r e n d e m e r g e n t i m u l t i - s e t t o r e , o t t e n u t i g r a z i e a d u n ’ a t t e n t a s e l e z i o n e a m o n t e d e g l i s p e a k e r s e d e l l e a z i e n d e c o i n v o l t e , h a n n o t e n u t o a l t a l ’ a s t i c e l l a d e l l a q u a l i t à p e r q u e s t a e d i z i o n e 2 0 2 6 ” .