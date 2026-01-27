R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L e d u e o r g a n i z z a z i o n i d i r i f e r i m e n t o d e l m o n d o f i e r i s t i c o i n I t a l i a s o n o A e f i , s t o r i c a m e n t e l e g a t a a l l e a r e e f i e r i s t i c h e e c h e r e c e n t e m e n t e h a a l l a r g a t o a n c h e a g l i o r g a n i z z a z i o n e , e I t - E x , n a t a n e l f e b b r a i o 2 0 2 4 . P e r r a z i o n a l i z z a r e l o s f o r z o p r o d u t t i v o , l e r e l a z i o n i c h e a b b i a m o , s i a c o n i l p u b b l i c o c h e c o n l e s t e s s e a z i e n d e e a r e e f i e r i s t i c h e , a b b i a m o f i r m a t o u n a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e c h e c i p o r t e r à a c o o r d i n a r e u n a n u o v a n o r m a t i v a , c h e è s t a t a g i à i n p a r t e p r e s e n t a t a . C ' è u n ' l i b r o b i a n c o ' m o l t o i n t e r e s s a n t e c h e è s t a t o p r o d o t t o d a A e f i c h e m e t t e i n e v i d e n z a q u e l l e c h e s o n o l e c a r a t t e r i s t i c h e e s o p r a t t u t t o l e s t r a t e g i e d a s e g u i r e p e r i l s e t t o r e f i e r i s t i c o . Q u i n d i i n i z i a u n a n u o v a s t a g i o n e p e r r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a , d e l l a c r e a t i v i t à e d e l l ' u n i c i t à i t a l i a n a n e l m o n d o . E i l s i s t e m a f i e r i s t i c o è i l v e i c o l o p i ù r a g g i u n g i b i l e p e r f a r l o a n c h e a c o s t i s o s t e n i b i l i i n a s s o l u t o " . C o s ì , i n u n ' i n t e r v i s t a a d A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , R a f f a e l l o N a p o l e o n e , p r e s i d e n t e d i I T - E X , l ' a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a l e f i e r e i t a l i a n e a v a l e n z a i n t e r n a z i o n a l e , c o m m e n t a l ' i n t e s a s i g l a t a i e r i t r a l e d u e a s s o c i a z i o n i r a p p r e s e n t a t i v e d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o n a z i o n a l e , A e f i ( A s s o c i a z i o n e e s p o s i z i o n i e f i e r e i t a l i a n e ) e I t - E x ( I t a l i a n a s s o c i a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n s ) a P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , p e r r a f f o r z a r e e s t r u t t u r a r e i n m o d o s t a b i l e i l c o o r d i n a m e n t o d e l l e r i s p e t t i v e a t t i v i t à .