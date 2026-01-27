( A d n k r o n o s ) - " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a A E F I e I T - E X r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o s t r a t e g i c o p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o , s o p r a t t u t t o i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o " , h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l a l e t t e r a d i i n t e n t i F i r m a t a a l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y p e r c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a e i n t e g r a t a t r a A E F I e I T - E X a s o s t e g n o c o m p e t i t i v i t à e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a f i e r i s t i c a . ” F i n d a l m i o i n s e d i a m e n t o a l l a g u i d a d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o h o r i t e n u t o c h e l a f r a m m e n t a z i o n e f o s s e u n l i m i t e e n o n u n v a l o r e . O g g i è i n d i s p e n s a b i l e s u p e r a r e l o g i c h e d i a p p a r t e n e n z a e c o n t r a p p o s i z i o n i t e r r i t o r i a l i p e r c o s t r u i r e u n s i s t e m a f i e r i s t i c o c a p a c e d i l a v o r a r e i n m o d o c o o r d i n a t o , a n c h e t r a f i e r e d i c i t t à d i v e r s e . I l c o m p a r t o f i e r i s t i c o i t a l i a n o v a l e c i r c a 1 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , a f r o n t e d e i 4 m i l i a r d i d e l s i s t e m a t e d e s c o : p e r c o l m a r e q u e s t o d i v a r i o d o b b i a m o f a r e s i s t e m a e s v i l u p p a r e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a . I n q u e s t o p e r c o r s o , i l d i a l o g o c o n l e I s t i t u z i o n i e l ’ a t t e n z i o n e d e d i c a t a a l s e t t o r e i n s e d i c o m e i l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y r a p p r e s e n t a n o u n f a t t o r e a b i l i t a n t e f o n d a m e n t a l e . I l C o m i t a t o d i c o o r d i n a m e n t o , c h e s o n o o r g o g l i o s o d i p r e s i e d e r e , n a s c e p r o p r i o c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e s t r u t t u r a l e q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e e t r a s f o r m a r l a i n u n m o t o r e d i c r e s c i t a p e r l a c o m p e t i t i v i t à e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l s i s t e m a f i e r i s t i c o i t a l i a n o ” , h a c o n c l u s o B o z z e t t i .