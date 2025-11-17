M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m e r c a t o d e l c o s t r u i t o s t a e n t r a n d o i n u n a n u o v a s t a g i o n e . S e c o n d o l e a n t i c i p a z i o n i d e l R a p p o r t o C o n g i u n t u r a l e 2 0 2 5 , e l a b o r a t e d a C r e s m e p e r F i e r a M i l a n o , d o p o i l f o r t e i m p u l s o t r a i n a t o d a g l i i n c e n t i v i c o m e i l S u p e r b o n u s , q u e s t ’ a n n o g l i i n v e s t i m e n t i i n c o s t r u z i o n i s o n o d e s t i n a t i a c o n t r a r s i a v a l o r i c o r r e n t i d e l 2 , 5 % , d o p o i l - 3 , 3 % d e l l o s c o r s o a n n o . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . P e r f o r m a n c e f r u t t o d i u n c a l o d e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e n e l l ’ o r d i n e d e l 1 5 % n e l 2 0 2 4 e d e l 1 6 % n e l 2 0 2 5 , a f r o n t e d i u n a c r e s c i t a d e l l e o p e r e p u b b l i c h e d e l 1 5 , 6 % n e l 2 0 2 4 e d e l l ’ 1 1 % n e l 2 0 2 5 . T u t t a v i a , l a p r o s p e t t i v a c a m b i a r a d i c a l m e n t e s e s i m e t t e a c o n f r o n t o i l 2 0 2 4 , u l t i m o a n n o p e r i l q u a l e c i s o n o d a t i c o n s o l i d a t i , c o n q u a n t o v a l e v a i l m e r c a t o d e l l e c o s t r u z i o n i n e l 2 0 1 9 , p r i m a d e l l a p a n d e m i a . I l b i l a n c i o d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l m e r c a t o è i n f a t t i c r e s c i u t o n o t e v o l m e n t e p a s s a n d o d a i 1 8 0 m i l i a r d i d e l 2 0 1 9 a i 2 8 8 m i l i a r d i d e l 2 0 2 4 , v a l e a d i r e i l 6 0 , 6 % i n p i ù . M e n t r e , s e s i d e p u r a q u e s t a c r e s c i t a d a l l ’ a u m e n t o d e i p r e z z i d e g l i i n t e r v e n t i i n e d i l i z i a , i l p r o g r e s s o r e a l e è d e l + 2 6 , 8 % . N e l c o n t e s t o d i q u e s t o c a m b i a m e n t o , e m e r g o n o l a n e c e s s i t à d i n u o v e s t r a t e g i e c h e s a p p i a n o r i s p o n d e r e a l l e r i c h i e s t e d i u n a d o m a n d a a b i t a t i v a i n c r e s c i t a , d o v e m a n c a n o a n c o r a o l t r e 2 5 0 m i l a n u o v e u n i t à r e s i d e n z i a l i , e d i u n ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e s o s t e n i b i l e c h e a c c o m p a g n a i l s e t t o r e v e r s o m o d e l l i p i ù e f f i c i e n t i e d e c o s o s t e n i b i l i . È p r o p r i o i n q u e s t o s c e n a r i o c h e F i e r a M i l a n o p r e s e n t a l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d i M i b a – M i l a n I n t e r n a t i o n a l B u i l d i n g A l l i a n c e , l ' e v e n t o c h e d a m e r c o l e d ì 1 9 n o v e m b r e v e d r à s v o l g e r s i i n c o n t e m p o r a n e a q u a t t r o m a n i f e s t a z i o n i c h e i n s i e m e c o p r o n o l ' i n t e r a f i l i e r a d e l c o s t r u i t o : M a d e e x p o ( e d i l i z i a e a r c h i t e t t u r a ) , S m a r t B u i n d i n g E x p o ( i n t e g r a z i o n e t e c n o l o g i c a e i m p i a n t i s t i c a ) , S i c u r e z z a ( s o l u z i o n i p e r p r o t e g g e r e l u o g h i , p e r s o n e e d a t i ) e G E E – G l o b a l E l e v a t o r E x h i b i t i o n ( m o b i l i t à i n t e r n a ) . M a d e e x p o c h i u d e r à i b a t t e n t i i l 2 2 n o v e m b r e , m e n t r e l e a l t r e i l 2 1 . “ I n u n m e r c a t o c h e c h i e d e u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù s i n e r g i c o , c o n M i b a o f f r i a m o u n ’ o c c a s i o n e u n i c a d o v e m a t e r i a l i , t e c n o l o g i e , r e t i e i m p i a n t i d i a l o g a n o t r a l o r o , s u p p o r t a n d o l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e i n a t t o . ” – o s s e r v a P a o l a S a r c o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i M a d e E v e n t i e H e a d o f B u i l d i n g & I n d u s t r i a l E x h i b i t i o n s d i F i e r a M i l a n o – “ È u n a s c e l t a s t r a t e g i c a c h e r e n d e l ’ I t a l i a u n h u b d i r i f e r i m e n t o p e r l ’ i n n o v a z i o n e d e l b u i l d i n g e d e l l e c i t t à e l a m e t t e a l c e n t r o d e l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e : d e l l e 1 . 3 6 9 a z i e n d e d i M i b a , i n f a t t i , i l 2 8 % p r o v i e n e d a l l ’ e s t e r o , i n r a p p r e s e n t a n z a d i 4 4 P a e s i ” . A d a r r i c c h i r e l ’ o f f e r t a d i M I B A 2 0 2 5 , c h e o c c u p a i n t o t a l e 8 p a d i g l i o n i , u n p r o g r a m m a d i o l t r e 1 0 0 e v e n t i f o r m a t i v i e c o n f e r e n z e c h e a f f r o n t a n o t e m i f o n d a m e n t a l i q u a l i l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , l ' e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i , l a s i c u r e z z a e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e l e m e n t i c h i a v e p e r l a c o m p e t i t i v i t à f u t u r a d e l s e t t o r e e d i l i z i o e u n m a g g i o r e c o m f o r t a b i t a t i v o . I n t a n t o , i l m e r c a t o i m m o b i l i a r e r e s i d e n z i a l e i t a l i a n o m o s t r a s e g n a l i d i v i t a l i t à . L e r e c e n t i r i l e v a z i o n i d e l l ’ A g e n z i a d e l l e E n t r a t e - O M I e v i d e n z i a n o u n ’ a c c e l e r a z i o n e n e l l a c o m p r a v e n d i t a d i a b i t a z i o n i , c o n u n + 1 1 , 2 % n e l p r i m o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 e u n + 8 , 1 % n e l s e c o n d o . U n a c o r s a f a v o r i t a d a l c a l o d e i t a s s i r e l a t i v i a i m u t u i . O r a l a s i t u a z i o n e s i v a n o r m a l i z z a n d o , t a n t o c h e s e c o n d o C r e s m e l ’ a n n o p o t r e b b e c h i u d e r s i c o n u n a c r e s c i t a d e l 6 , 4 % . I n q u e s t o c o n t e s t o , M i b a s i p r o p o n e c o m e p i a t t a f o r m a s t r a t e g i c a p e r m o s t r a r e l e s o l u z i o n i e l e t e c n o l o g i e c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e a t t u a l i e f u t u r e , f a c e n d o i n c o n t r a r e d o m a n d a e o f f e r t a e a l i m e n t a n d o i l d i b a t t i t o s u l l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o . G e e – G l o b a l E l e v a t o r E x h i b i t i o n ( 1 9 - 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 5 , F i e r a M i l a n o ) , h u b i n t e r n a z i o n a l e p e r l a m o b i l i t à v e r t i c a l e e o r i z z o n t a l e , v e d e p r e s e n t i 1 1 2 a z i e n d e d a 1 3 P a e s i , p e r i l 2 2 % e s t e r e . U n a v e t r i n a s u i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , s i c u r e z z a , s o s t e n i b i l i t à e m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a , c o n u n a a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , g r a z i e a s e s s i o n i c e r t i f i c a t e t a l k d i s e t t o r e e i n c o n t r i B 2 B . P r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o p e r e d i l i z i a e a r c h i t e t t u r a , M a d e e x p o p r o p o n e l ’ o f f e r t a d i 6 2 5 a z i e n d e p e r i l 2 3 % e s t e r e d a 2 9 P a e s i . T e m i c h i a v e d e l l ’ e d i z i o n e s o n o l a s i c u r e z z a d e l c o s t r u i t o , l a s o s t e n i b i l i t à e l ’ i n n o v a z i o n e , c o n f o c u s s u m a t e r i a l i p e r f o r m a n t i , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e n u o v e t e c n o l o g i e p e r l a p r o g e t t a z i o n e . I n p r o g r a m m a i l M a d e S u s t a i n a b i l i t y P r i z e , i l r i t o r n o d i F e l – F e s t i v a l d e l l ’ E d i l i z i a L e g g e r a – e l ’ I n s p i r a t i o n a l T a l k “ A I A r c h i t e c t u r a l I n t e l l i g e n c e ” , d e d i c a t o a l r u o l o d e l l ’ A I n e l r i d i s e g n a r e g l i s p a z i d e l f u t u r o . S b e c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i p i a t t a f o r m a i n t e r n a z i o n a l e p e r l ’ i n t e g r a z i o n e t e c n o l o g i c a n e g l i e d i f i c i e n e l l e c i t t à . C o n 1 6 2 e s p o s i t o r i d a 1 7 P a e s i p e r i l 2 6 % e s t e r e e u n r i c c o p r o g r a m m a d i w o r k s h o p , t a l k e p i a z z e d e l l ’ i n n o v a z i o n e , l a m a n i f e s t a z i o n e p e r m e t t e d i f a r e i l p u n t o s u o p p o r t u n i t à e r i s c h i d e l l a t w i n t r a n s i t i o n d e l c o s t r u i t o , g r a z i e a t r e g i o r n a t e v e r t i c a l i s u d e c a r b o n i z z a z i o n e , e l e t t r i f i c a z i o n e , s m a r t b u i l d i n g e s m a r t c i t y . U n ’ a r e a d e d i c a t a a l l e r i n n o v a b i l i e u n f o c u s s u l l ’ i l l u m i n o t e c n i c a c o m p l e t a n o l ’ o f f e r t a d e d i c a t a a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o . S i c u r e z z a 2 0 2 5 s i c o n f e r m a p u n t o d i r i f e r i m e n t o e u r o p e o p e r s e c u r i t y & f i r e , c o n 4 7 0 e s p o s i t o r i d a 3 4 P a e s i p e r i l 3 6 % e s t e r i . C o n u n a p r o p o s t a e s p o s i t i v a a l t a m e n t e r a p p r e s e n t a t i v a d i t u t t i i c o m p a r t i , r a c c o n t a u n m e r c a t o i n g r a n d e c a m b i a m e n t o , s e m p r e p i ù o r i e n t a t o a s o l u z i o n i c o m p l e s s e , i n t e g r a t e e i n t e r c o n n e s s e . N o v i t à d i q u e s t a e d i z i o n e , l a p r o p o s t a f o r m a t i v a s i a r t i c o l a i n t r e g i o r n a t e t e m a t i c h e – C y b e r D a y , S e c u r i t y D a y e J o b i n S e c u r i t y D a y - f o c a l i z z a t e s u l l e g r a n d i s f i d e d e l s e t t o r e : l a t u t e l a d e i d a t i , f o n d a m e n t a l e i n t e c n o l o g i e s e m p r e p i ù d i g i t a l i , l a c u s t o m i z z a z i o n e d e l l e s o l u z i o n i , l a r i c e r c a d i n u o v e l e v e e l o s v i l u p p o d i n u o v e c o m p e t e n z e .