R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ a n t i b i o t i c o r e s i s t e n z a è u n " t e m a f o n d a m e n t a l e p e r i c i t t a d i n i p r i m a a n c o r a c h e p e r l e a z i e n d e s a n i t a r i e e p e r i m e d i c i , p e r c h é s a p p i a m o t u t t i i l d i s a g i o c h e s i p r o v a q u a n d o m a n c a u n ’ a l t e r n a t i v a t e r a p e u t i c a e f f i c a c e p e r c u r a r e i p a z i e n t i " . L o h a d e t t o G i o v a n n i M i g l i o r e , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e e o s p e d a l i e r e ( F i a s o ) , i n t e r v e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' A n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n U r o l o g i a ' p r o m o s s a d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a ( S i u ) o g g i a R o m a . " P r i m a d i t u t t o b i s o g n a i n f o r m a r e e p u n t a r e s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l e i n f e z i o n i , c h e a n c h e i n a m b i t o o s p e d a l i e r o r a p p r e s e n t a n o u n r i s c h i o g r a v e p e r l a g e s t i o n e c l i n i c a d e i p a z i e n t i e p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e - h a s o t t o l i n e a t o M i g l i o r e - . L ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a è i n f a t t i a n c h e u n p r o b l e m a e c o n o m i c o , c h e p e s a s u l l e c a s s e d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a e m e t t e a r i s c h i o l ’ e f f i c i e n z a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a " . S e c o n d o M i g l i o r e , è n e c e s s a r i o " a g i r e p a r t e n d o d a l d o m i c i l i o d e l p a z i e n t e , c o m e p r e v i s t o d a l P n r r e d a l D m 7 7 : p u n t a r e s u p r e v e n z i o n e , u s o c o r r e t t o d e i f a r m a c i e i n t e g r a z i o n e c o n l a c o n s u l e n z a s p e c i a l i s t i c a . S e r v o n o c o m p e t e n z a e a t t e n z i o n e p e r m a n t e n e r e q u e g l i s t a n d a r d a s s i s t e n z i a l i e l e v a t i c h e h a n n o r e s o i l n o s t r o P a e s e u n o d e i m i g l i o r i a l m o n d o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a e q u a l i t à d e l l e c u r e " . S u l f r o n t e d e l l e r i s o r s e , i l p r e s i d e n t e d i F i a s o h a p o i r i c o r d a t o c h e i l " F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e h a r a g g i u n t o l i v e l l i m a i t o c c a t i p r i m a e l e n u o v e r i s o r s e p r e v i s t e d a l g o v e r n o s o n o u n s e g n a l e p o s i t i v o . M a n o n b a s t a : o c c o r r e - i n s i s t e - r e s t i t u i r e a l l e a z i e n d e s a n i t a r i e q u e l m a r g i n e d i a u t o n o m i a g e s t i o n a l e c h e p e r m e t t a d i u t i l i z z a r e a l m e g l i o i f o n d i d i s p o n i b i l i . P e r s a l v a g u a r d a r e d a v v e r o i l S s n s e r v o n o c o m p e t e n z a e c a p a c i t à m a n a g e r i a l e " .