R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n c o n t r a r e e c o n f r o n t a r s i c o n i s i n d a c i d i F o r z a I t a l i a é f o n d a m e n t a l e , n e c e s s a r i o p e r u n p a r t i t o c h e s a a s c o l t a r e i l b a t t i t o c h e a r r i v a d a o g n i a n g o l o d ' I t a l i a , r e c e p i r l o , t r a s f o r m a r l o i n m i s u r e c o n c r e t e . S o l o g r a z i e a i s i n d a c i e a g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i p o s s i a m o p e r c e p i r e i l p o l s o d e i t e r r i t o r i , p e r c h é s o n o i l p i l a s t r o e s s e n z i a l e n e l l a v i t a d i o g n i g i o r n o d i o g n i c i t t a d i n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , d o p o a v e r i n c o n t r a t o a B o l o g n a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ’ A n c i , i s i n d a c i d i F o r z a I t a l i a . " L a s o l i d i t à e l ' a f f i d a b i l i t à d i u n p a r t i t o , e i n p a r t i c o l a r e d i F o r z a I t a l i a , s i m i s u r a n o a c c o g l i e n d o l e r i c h i e s t e c h e a r r i v a n o d a l t e r r i t o r i o . L e l e g g i c h e s c r i v i a m o a R o m a h a n n o s e n s o s o l o s e p a r l a n o l a l i n g u a d e i t e r r i t o r i . G r a z i e a M a u r i z i o G a s p a r r i p e r a v e r o r g a n i z z a t o q u e s t o i m p o r t a n t e m o m e n t o d i c o n f r o n t o " , c o n c l u d e .