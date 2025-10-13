R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o m u n i t à d i F o r z a I t a l i a p i a n g e l a s c o m p a r s a d i A n t o n i o T o m a s s i n i , p e r a n n i s e n a t o r e d e l n o s t r o m o v i m e n t o , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S a n i t à e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p r e z i o s o p e r t u t t i n o i . L a s u a c o m p e t e n z a , l a s u a d e d i z i o n e e i l s u o g e n e r o s o i m p e g n o , p o l i t i c o e u m a n o , r e s t e r a n n o p e r s e m p r e e s e m p i o a l t o e n o b i l e d i u n a p o l i t i c a a u t e n t i c a m e n t e a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i t à e d e l t e r r i t o r i o . A i f a m i l i a r i d i A n t o n i o T o m a s s i n i e s p r i m i a m o l e n o s t r e p i ù s i n c e r e e a f f e t t u o s e c o n d o g l i a n z e " . C o s ì i n u n a n o t a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .