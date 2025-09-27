R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r i m o , f o n d a m e n t a l e v a l o r e c h e i s p i r a F o r z a I t a l i a è l a l i b e r t à . N o n a c a s o , e s s a d à i l t i t o l o a q u e s t a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e . P a r t i a m o d a c i ò c h e r i p e t e v a s e m p r e i l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i : o g n i v o l t a c h e s c r i v i a m o u n a l e g g e o a p p r o v i a m o u n p r o v v e d i m e n t o , d o b b i a m o c h i e d e r c i s e q u e l l o c h e f a c c i a m o a u m e n t a o d i m i n u i s c e l a l i b e r t à d e i c i t t a d i n i ; s e s e m p l i f i c a o c o m p l i c a l a l o r o v i t a . È u n a s f i d a t u t t ’ a l t r o c h e s e m p l i c e , m a c e r c h i a m o d i t r a d u r l a o g n i g i o r n o i n a t t i c o n c r e t i , n e l l e A u l e p a r l a m e n t a r i e n e i C o n s i g l i r e g i o n a l i ” . L o h a a f f e r m a t o R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a ' L i b e r t à ' , l a f e s t a n a z i o n a l e a z z u r r a c h e s i s t a s v o l g e n d o a T e l e s e t e r m e . “ L a n o s t r a m i s s i o n e - h a p r o s e g u i t o - è a c c o r c i a r e l a d i s t a n z a t r a c e n t r o e p e r i f e r i a , c o s t r u e n d o u n p a r t i t o c h e p a r l i c o n u n a s o l a v o c e d a l N o r d a l S u d . V o g l i a m o c o s t r u i r e u n a F o r z a I t a l i a c h e n a s c a d a l b a s s o , p i ù a t t e n t a a l l e i s t a n z e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i . E g l i a m m i n i s t r a t o r i c r e s c o n o o g n i g i o r n o : n u o v i s i n d a c i , n u o v i c o n s i g l i e r i , n u o v e a d e s i o n i . È u n s e g n a l e f o r t i s s i m o d i v i t a l i t à . I s o n d a g g i c i d i c o n o c h e F o r z a I t a l i a h a a n c o r a u n g r a n d e s p a z i o d i c r e s c i t a , p e r c h é l a s i n i s t r a s i s t a r a d i c a l i z z a n d o e l a s c i a s c o p e r t o i l f r o n t e m o d e r a t o e r i f o r m i s t a . T o c c a a n o i o c c u p a r l o , r a f f o r z a n d o i l c e n t r o d e s t r a e c a r a t t e r i z z a n d o c i c o m e l a f o r z a p i ù a d e g u a t a a p o r t a r e a v a n t i u n p r o g e t t o l i b e r a l e e r i f o r m i s t a ” .