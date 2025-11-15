R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l l a c o l l e t t a a l i m e n t a r e , F o r z a I t a l i a G i o v a n i a n n u n c i a i l l a n c i o d i “ N a t a l e s o l i d a l e ” , u n ’ i n i z i a t i v a c h e s i t e r r à d a l 1 5 n o v e m b r e a l 1 5 d i c e m b r e e c o i n v o l g e r à i g i o v a n i a z z u r r i i n t u t t e l e p r o v i n c e d ’ I t a l i a . “ P e r u n m e s e i n o s t r i r a g a z z i s a r a n n o p r e s e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e c o n p u n t i d i r a c c o l t a d i g e n e r i a l i m e n t a r i d i p r i m a n e c e s s i t à , d e s t i n a t i a l l e f a m i g l i e c h e s t a n n o v i v e n d o s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à ” , s p i e g a S i m o n e L e o n i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i . “ C o n ' N a t a l e S o l i d a l e ' - a g g i u n g e - v o g l i a m o o f f r i r e u n a i u t o c o n c r e t o a c h i s t a a f f r o n t a n d o u n p e r i o d o d i f f i c i l e . L o f a c c i a m o c o n l o s p i r i t o d i s e r v i z i o c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a i l n o s t r o m o v i m e n t o e c o n q u e i v a l o r i c r i s t i a n i d i s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a c h e s o n o p a r t e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à e d e l l a n o s t r a s t o r i a . I n v i t i a m o t u t t i i c i t t a d i n i c h e d e s i d e r a n o d a r e u n c o n t r i b u t o a p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a l l ’ i n i z i a t i v a , t r a s f o r m a n d o u n p i c c o l o g e s t o i n u n g r a n d e a i u t o ” .