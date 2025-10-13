R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È c o n p r o f o n d a c o m m o z i o n e c h e a p p r e n d o l a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e A n t o n i o T o m a s s i n i , u n a m i c o v e r o e u n m a e s t r o d i v i t a . È s t a t o i l p r i m o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i F o r z a I t a l i a c h e h o c o n o s c i u t o q u a n d o , n e i p r i m i a n n i 2 0 0 0 , d e c i s i d i i m p e g n a r m i n e l p a r t i t o " . C o s ì G i a n f r a n c o L i b r a n d i , v i c e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . " C o n l u i h o c o n d i v i s o t a n t e b a t t a g l i e , t a n t e c o n v e r s a z i o n i s i n c e r e , m o m e n t i d i f f i c i l i e m o m e n t i f e l i c i . A n t o n i o - p r o s e g u e - e r a u n a p e r s o n a c a p a c e d i u n i r e r i g o r e e g e n t i l e z z a , i n t e l l i g e n z a e c u o r e . A v e v a u n a p a r o l a b u o n a p e r t u t t i e u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i f a r s e n t i r e c h i g l i s t a v a a c c a n t o p a r t e d i u n p r o g e t t o c o m u n e " . " H a s e r v i t o l e i s t i t u z i o n i c o n c o m p e t e n z a e p a s s i o n e , l a s c i a n d o u n s e g n o p r o f o n d o n e l l a s a n i t à p u b b l i c a i t a l i a n a e n e l l a c o m u n i t à v a r e s i n a c h e l o h a s e m p r e a m a t o . A l u i d e v o m o l t o , c o m e u o m o e c o m e p o l i t i c o . A l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c a r i v a i l m i o a b b r a c c i o p i ù a f f e t t u o s o e r i c o n o s c e n t e " , c o n c l u d e .