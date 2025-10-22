R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n t o n i o T o m a s s i n i n o n è s t a t o s o l o u n s e n a t o r e , m a u n a m i c o , u n c o n s i g l i e r e . H a s a p u t o o f f r i r e a i u t i , c o n s i g l i , b u o n e p a r o l e , s o p r a t t u t t o i n a m b i t o s a n i t a r i o , a t a n t i , n o n s o l o n e l m o n d o p o l i t i c o , d o v e è s t a t o u n p r o t a g o n i s t a i n d i s c u s s o . N e l 2 0 0 8 h o a v u t o l ’ o n o r e d i e s s e r e c a p o g r u p p o d e l P d l , m e n t r e l u i e r a a t t i v i s s i m o p r e s i d e n t e d i c o m m i s s i o n e : s e m p r e p u n t u a l e e p r e s e n t e n e l l e s u e c o m p e t e n z e , n e l l a v o r o d ’ a u l a e n e l l ’ a z i o n e p o l i t i c a d e l c e n t r o d e s t r a . H a r i c o p e r t o n u m e r o s i i n c a r i c h i : p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a s u l s i s t e m a s a n i t a r i o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à n e l l e l e g i s l a t u r e X I V e X V I , s e m p r e i n p r i m a l i n e a c o n i n i z i a t i v e i m p o r t a n t i . R i c o r d i a m o a n c h e i l s u o s p i r i t o p o s i t i v o , l ’ a l l e g r i a , l a c a p a c i t à d i d i a l o g o c o n t u t t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e i n S e n a t o d e l l ' e x s e n a t o r e . " E r a u n u o m o d e l l ’ i n c o n t r o - p r o s e g u e - p r o m o t o r e d i m o m e n t i d i c o n d i v i s i o n e a n c h e o l t r e i l l a v o r o p a r l a m e n t a r e , p e r d i f f o n d e r e p o s i t i v i t à . L a s u a a t t i v i t à n o n s i è m a i f e r m a t a , h a c o n t i n u a t o c o n c o m i t a t i d e d i c a t i a l l a s a n i t à , r e l a z i o n i s e m p r e c o m p e t e n t i , e c o n u n ’ a s s o c i a z i o n e p a r l a m e n t a r e e l e g i s l a t i v a p e r l a s a l u t e e l a p r e v e n z i o n e . Q u i v i c i n o a l S e n a t o c ’ è u n r i s t o r a n t e c o n l a t a r g a ‘ s a l a T o m a s s i n i ’ . E r a u n l u o g o d o v e s p e s s o i n c o n t r a v a p e r s o n e , e a v o l t e p e r u t i l i z z a r l a e r a n e c e s s a r i o c h i e d e r e d i r e t t a m e n t e a l u i , a l s e n a t o r e T o m , c o m e a f f e t t u o s a m e n t e l o c h i a m a v a m o . L a s u a s c o m p a r s a , p e r u n f a t t o m e d i c o b a n a l e , è u n p a r a d o s s o d e l l a v i t a . L u i , c h e h a a i u t a t o e s a l v a t o t a n t e p e r s o n e , p o t e v a a n c o r a o f f r i r e m o l t o " . " Q u e s t o c i r i c o r d a q u a n t o l a v i t a s i a i m p r e v e d i b i l e e c i l a s c i a u n r a m m a r i c o p r o f o n d o , p e r c h é f o r s e s i p o t e v a e v i t a r e . M a o g n u n o h a u n d e s t i n o i m p e r s c r u t a b i l e . I l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a s i s t r i n g e a i s u o i f a m i l i a r i , c o n i l p e n s i e r o a n c h e a l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i , a l q u a l e T o m a s s i n i e r a l e g a t o . P e r l u i v a l e l a f r a s e : “ N o n è i m p o r t a n t e q u a n t o s i v i v a , m a c o m e s i v i v a e q u a n t o s i v e n g a r i c o r d a t i c o n a f f e t t o ” , e i l g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o l o r i c o r d a c o n c o m m o z i o n e , s i n c e r a g r a t i t u d i n e e g r a n d e a f f e t t o v e r s o i s u o i c a r i " , c o n c l u d e .