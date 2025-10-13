R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c o n p r o f o n d o d o l o r e d e l l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e A n t o n i o T o m a s s i n i . G r a n d e a m i c o , è s t a t o a n i m a t o r e d e l g r u p p o e d e l l a v i t a d i F o r z a I t a l i a . T o m a s s i n i h a d e d i c a t o l a s u a v i t a a l l a s a n i t à e a l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i , a f f e r m a n d o s i c o m e p r e z i o s o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t o i l m o n d o s a n i t a r i o . R i c o r d i a m o i l s u o p r e z i o s o i m p e g n o c o m e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e s a n i t à d e l S e n a t o , e i l s u o i n s t a n c a b i l e l a v o r o p e r u n s e r v i z i o s a n i t a r i o p i ù m o d e r n o e d e f f i c i e n t e . A l l a s u a f a m i g l i a v a l a n o s t r a s i n c e r a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i p r o f o n d o d o l o r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i .