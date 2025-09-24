R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e v e n t o s i c o n c l u d e r à d o m e n i c a c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i g r a n d i o s p i t i , r a p p r e s e n t a n t i d i a z i e n d e e a m m i n i s t r a t o r i d i i m p o r t a n t i g r u p p i . F o r z a I t a l i a d e d i c h e r à q u e s t a t r e g i o r n i d i T e l e s e T e r m e a l l a r i d e f i n i z i o n e d i a l c u n i p r i n c i p i f o n d a n t i . C o n i s u o i 3 1 a n n i d i s t o r i a , d a l 1 9 9 4 , F o r z a I t a l i a r i f l e t t e s u l p r o p r i o p e r c o r s o n e l s o l c o d e l l ’ e r e d i t à p o l i t i c a e m o r a l e d i B e r l u s c o n i . D o m e n i c a p r e s e n t e r e m o i l ‘ M a n i f e s t o p e r l a L i b e r t à ’ , u n a d i c h i a r a z i o n e d i p r i n c i p i , p e r c h é i p a r t i t i e i m o v i m e n t i p o l i t i c i , o l t r e a l l e p r o p o s t e q u o t i d i a n e , d e v o n o a v e r e u n r i f e r i m e n t o a l t o d i v a l o r i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F i , M a u r i z i o G a s p a r r i , a i m i c r o f o n i d i R a d i o R a d i c a l e . " S a r à , q u i n d i , u n a c o n c l u s i o n e i m p o r t a n t e d o p o t r e g i o r n i d i d i b a t t i t i s u t a n t i t e m i . S a r a n n o g i o r n i i n t e n s i p e r t u t t a l a c l a s s e d i r i g e n t e d i F o r z a I t a l i a : m i n i s t r i , d i r i g e n t i , g i o v a n i , d o n n e , a n z i a n i . E c i s a r à a n c h e u n a s p i n t a v e r s o l e p r o s s i m e e l e z i o n i ” , c o n c l u d e .