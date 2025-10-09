Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Ricerca, innovazione e competitività al centro del convegno 'Futuro Italia Ricerca e innovazione per competere', domani venerdì 10 ottobre, alle ore 14, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati. Promosso da Forza Italia, lappuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per un confronto sulle sfide che attendono il Paese nei campi della ricerca scientifica, della sostenibilità e della transizione digitale. Dopo i saluti istituzionali del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, del presidente Crui Giovanna Iannantuoni e delleurodeputata e presidente della Consulta Letizia Moratti, interverranno i capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, la deputata forzista Annarita Patriarca e lassessore regionale azzurro Luisa Regimenti. Le conclusioni saranno affidate al ministro Bernini, alleurodeputata Letizia Moratti e al ministro degli Affari Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.