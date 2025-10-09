R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R i c e r c a , i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à a l c e n t r o d e l c o n v e g n o ' F u t u r o I t a l i a – R i c e r c a e i n n o v a z i o n e p e r c o m p e t e r e ' , d o m a n i v e n e r d ì 1 0 o t t o b r e , a l l e o r e 1 4 , p r e s s o l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . P r o m o s s o d a F o r z a I t a l i a , l ’ a p p u n t a m e n t o r i u n i r à r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l e i m p r e s e p e r u n c o n f r o n t o s u l l e s f i d e c h e a t t e n d o n o i l P a e s e n e i c a m p i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e . D o p o i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l m i n i s t r o d e l l ' U n i v e r s i t à A n n a M a r i a B e r n i n i , d e l p r e s i d e n t e C r u i G i o v a n n a I a n n a n t u o n i e d e l l ’ e u r o d e p u t a t a e p r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a L e t i z i a M o r a t t i , i n t e r v e r r a n n o i c a p i g r u p p o d i C a m e r a e S e n a t o P a o l o B a r e l l i e M a u r i z i o G a s p a r r i , l a d e p u t a t a f o r z i s t a A n n a r i t a P a t r i a r c a e l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e a z z u r r o L u i s a R e g i m e n t i . L e c o n c l u s i o n i s a r a n n o a f f i d a t e a l m i n i s t r o B e r n i n i , a l l ’ e u r o d e p u t a t a L e t i z i a M o r a t t i e a l m i n i s t r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i .