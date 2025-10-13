R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i h o p e r s o u n c a r i s s i m o a m i c o , c h e d a s e m p r e h a m e s s o l a s u a c o m p e t e n z a e l a s u a u m a n i t à a l s e r v i z i o d e l l a s a n i t à e d e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i e l a S e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a E l i s a b e t t a C a s e l l a t i . " D a p a r l a m e n t a r e e d a u o m o d e l l e i s t i t u z i o n i , i l s e n a t o r e A n t o n i o T o m a s s i n i h a s e m p r e r a p p r e s e n t a t o u n e s e m p i o d i p a s s i o n e p o l i t i c a . A l u i m i l e g a n o r i c o r d i i n d e l e b i l i e i t a n t i m o m e n t i v i s s u t i i n s i e m e f i n d a l 1 9 9 4 i n F o r z a I t a l i a , d i c u i è s t a t o u n o s t o r i c o e s p o n e n t e . L a s u a s c o m p a r s a l a s c i a u n g r a n d e v u o t o i n t u t t i n o i . A i s u o i c a r i v a l a m i a v i c i n a n z a e i l m i o p e n s i e r o p i ù a f f e t t u o s o . A d d i o A n t o n i o , m i m a n c h e r a i ” , c o n c l u d e .