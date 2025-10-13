R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n A n t o n i o T o m a s s i n i p e r d i a m o u n a m i c o e u n p o l i t i c o a p p a s s i o n a t o , c h e p e r t a n t i a n n i , n e l s u o i m p e g n o p a r l a m e n t a r e , h a i m p r e z i o s i t o l a c o m u n i t à d i F o r z a I t a l i a c o n l a s u a c o m p e t e n z a e l a s u a d e d i z i o n e a l l e i s t i t u z i o n i . H a r a p p r e s e n t a t o u n a f i g u r a f o n d a m e n t a l e n e l l o s v i l u p p o d e l l e n o s t r e p r o p o s t e e i n i z i a t i v e i n a m b i t o s a n i t a r i o . S i a m o v i c i n i a l l a s u a f a m i g l i a , n e l l a c e r t e z z a c h e n o n s a r à m a i d i m e n t i c a t o ” . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a h B e r g a m i n i , v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .