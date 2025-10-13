R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D e s i d e r o e s p r i m e r e i l m i o p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e A n t o n i o T o m a s s i n i . U o m o d i g r a n d e e q u i l i b r i o , c o m p e t e n z a e s e n s i b i l i t à , h a s a p u t o u n i r e p a s s i o n e p o l i t i c a e a u t e n t i c o s p i r i t o d i s e r v i z i o . I l s u o i m p e g n o p e r i l m i g l i o r a m e n t o d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o e l a s u a a t t e n z i o n e p e r l e p e r s o n e r e s t e r a n n o u n ’ e r e d i t à p r e z i o s a . A i s u o i f a m i l i a r i e a i s u o i c a r i v a i l m i o p e n s i e r o p i ù s i n c e r o e l a m i a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i d o l o r e ” . C o s ì S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .