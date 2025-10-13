R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o p r o f o n d a m e n t e c o l p i t i d a l l a i m p r o v v i s a s c o m p a r s a d i A n t o n i o T o m a s s i n i . P e r a n n i p u n t o d i r i f e r i m e n t o p o l i t i c o d e l l a p r o v i n c i a d i V a r e s e , c h e h a r a p p r e s e n t a t o c o n i m p e g n o e c o m p e t e n z a n e l s u o l u n g o p e r c o r s o d a S e n a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a " . C o s ì i l s e n a t o r e v a r e s i n o d e l P d A l e s s a n d r o A l f i e r i . " I n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e , c i s t r i n g i a m o c o n a f f e t t o e v i c i n a n z a a l l a s u a f a m i g l i a . S o n o c e r t o c h e n e i p r o s s i m i g i o r n i , a n c h e i n S e n a t o , a v r e m o m o d o d i r i c o r d a r l o c o m e m e r i t a " , c o n c l u d e .