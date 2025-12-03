M i l a n o , 0 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p r e s e n t a i l s u o p i a n o t r i e n n a l e 2 0 2 6 - 2 0 2 8 e a n n u n c i a i n v e s t i m e n t i p a r i a 2 3 7 m i l i o n i d i e u r o , d e s t i n a t i a p r o g e t t i s t r a t e g i c i p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i e c o n g r e s s u a l i , l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a e l o s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o . L a c o n f e r e n z a s t a m p a s i è t e n u t a q u e s t a m a t t i n a n e l l a s t o r i c a s e d e d i F f m a l q u a r t i e r e m i l a n e s e d i C i t y L i f e , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m u n a l e d i M i l a n o , E l e n a B u s c e m i , i n t e r v e n u t a i n r a p p r e s e n t a n z a d e l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a , v o l a t o a d A t e n e p e r p r e n d e r e p a r t e a l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a , c h e a r r i v e r à d o m a n i a l l ' a e r o p o r t o d i F i u m i c i n o . I l p i a n o , h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d i F f m , G i o v a n n i B o z z e t t i , a p r e u n a n u o v a f a s e d i s v i l u p p o ; l a n o v i t à p r i n c i p a l e è d o v u t a a g l i i n t e r v e n t i m i g l i o r a t i v i d e s t i n a t i a l q u a r t i e r e d i F i e r a m i l a n o c h e v e d r a n n o u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 2 0 m i l i o n i d i e u r o , d i c u i 1 2 m i l i o n i p e r l ’ a d e g u a m e n t o e l ’ a m p l i a m e n t o d e l ' L i v e D o m e ' , r i p r o g e t t a t o p e r o s p i t a r e l e g a r e d i s p e e d s k a t i n g d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e d e s t i n a t o a d i v e n t a r e u n a d e l l e p i ù g r a n d i l o c a t i o n p e r c o n c e r t i , e v e n t i e c o m p e t i z i o n i s p o r t i v e i n d o o r , e 8 m i l i o n i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n n u o v o s p a z i o a l l ’ i n t e r n o d e i p a d i g l i o n i b i p l a n a r i , F i e r a M i l a n o L a b , p e n s a t o p e r a t t i v i t à c o n g r e s s u a l i e f o r m a t f i e r i s t i c i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i . U n i n v e s t i m e n t o c h e , s e c o n d o i d a t i d e l c e n t r o s t u d i d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , a v r à u n i n d o t t o s u l t e r r i t o r i o d i g r a n d e r i l i e v o . I l ' L i v e D o m e ' , a r e g i m e , g e n e r e r à u n i m p a t t o e c o n o m i c o a n n u o p a r i a 8 8 8 m i l i o n i d i e u r o . L ’ e f f e t t o s u l l ’ o c c u p a z i o n e s a r à a l t r e t t a n t o s i g n i f i c a t i v o , c o n o l t r e 9 . 0 0 0 u n i t à d i l a v o r o a t t i v a t e , l ’ 8 4 % d e i q u a l i c o n c e n t r a t i n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a . P e r q u a n t o r i g u a r d a F i e r a M i l a n o L a b , l ’ i m p a t t o e c o n o m i c o a n n u o s t i m a t o è d i 2 4 0 m i l i o n i d i e u r o . C o m p l e s s i v a m e n t e , l ’ i n d o t t o g e n e r a t o p e r i l t e r r i t o r i o s u p e r e r à l a c i f r a s t r a o r d i n a r i a d i 1 m i l i a r d o d i e u r o a l l ’ a n n o , c o n f e r m a n d o i l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a e l a c a p a c i t à d i c r e a r e r i c c h e z z a e o c c u p a z i o n e , r a f f o r z a n d o i l t e s s u t o e c o n o m i c o l o c a l e e r e g i o n a l e . P e r i l t r i e n n i o 2 0 2 6 - 2 0 2 8 F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o s t i m a 3 3 , 3 m l n d i e u r o d i u t i l e n e t t o c o n u n a r i d u z i o n e d i c o s t i o p e r a t i v i d i g e s t i o n e r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e p i a n o a p p r o v a t o , d i 4 , 2 m i l i o n i d i e u r o ; i l p a t r i m o n i o n e t t o p r e v i s t o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 s a r à p a r i a 8 1 0 , 4 m i l i o n i , i n a u m e n t o r i s p e t t o a l l ’ a t t u a l e ( 7 6 4 , 6 m i l i o n i a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 4 ) . G l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p i a n o , n e l l ’ a n n o d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e i 2 5 a n n i d i F o n d a z i o n e F i e r a e d e i 2 0 a n n i d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i R h o , r i c o r r e n z e s a l u t a t e a n c h e d a u n m e s s a g g i o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , r a f f o r z a n o l a c o m p e t i t i v i t à d e i q u a r t i e r i f i e r i s t i c i e c o n g r e s s u a l i e p e r m e t t o n o l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l b u s i n e s s d a p a r t e d e l G r u p p o F i e r a M i l a n o . I l p i a n o " è u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o M i l a n o , l a R e g i o n e L o m b a r d i a e v e r s o i l P a e s e - h a r i m a r c a t o B o z z e t t i - . L a n o s t r a p r o p o s t a è c h i a r a : f a r e s i s t e m a , c r e s c e r e i n s i e m e , g u a r d a r e a v a n t i i n u n a l o g i c a d i l u n g o p e r i o d o . Q u e s t o è p o s s i b i l e g r a z i e a u n a g e s t i o n e s o l i d a e l u n g i m i r a n t e , u n i n d e b i t a m e n t o s o t t o c o n t r o l l o , l i q u i d i t à s e m p r e s o p r a i 3 0 m i l i o n i e i l p i e n o r i s p e t t o d e i c o v e n a n t b a n c a r i , c h e c i p e r m e t t o n o d i i n v e s t i r e s e n z a m e t t e r e a r i s c h i o l a s t a b i l i t à d e l l a F o n d a z i o n e ” . " C o n 2 3 7 m i l i o n i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i - a g g i u n g e - p r e p a r i a m o l a p i a t t a f o r m a d i s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o d e i p r o s s i m i q u i n d i c i a n n i . S t i a m o c a m b i a n d o m o d e l l o : i r i c a v i c o p r o n o i n t e g r a l m e n t e i c o s t i d i g e s t i o n e , a b b i a m o r i d o t t o i c o s t i d i g e s t i o n e e i n t r o d o t t o u n a c o n t a b i l i t à i n d u s t r i a l e c h e c i c o n s e n t e d i m i s u r a r e l a r e d d i t i v i t à d i o g n i a t t i v i t à . F i e r a M i l a n o n o n è p i ù s o l o u n p a t r i m o n i o , m a u n i n s i e m e d i p r o d o t t i e l i n e e i n d u s t r i a l i d a o t t i m i z z a r e . M i l a n o s t a e n t r a n d o i n u n a n u o v a f a s e c o m p e t i t i v a e n o i v o g l i a m o a c c o m p a g n a r l a " . D e l r e s t o , d i c e B o z z e t t i , " s e c r e s c e M i l a n o c r e s c e l a L o m b a r d i a , e s e c r e s c e l a L o m b a r d i a l ’ I t a l i a è p i ù c o m p e t i t i v a . E d è c o n q u e s t o s p i r i t o c h e c o n t i n u i a m o a i n v e s t i r e q u a n d o a l t r i f r e n a n o " . L a q u o t a p i ù s i g n i f i c a t i v a d e g l i i n v e s t i m e n t i , p a r i a 1 5 3 m i l i o n i d i e u r o , è d e s t i n a t a a i n t e r v e n t i i m m o b i l i a r i s u l l ’ a r e a u r b a n a . T r a q u e s t i s p i c c a n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ e d i f i c i o p o l i f u n z i o n a l e c h e v e r r à d a t o i n l o c a z i o n e a R a i , p e r l a q u a l e è a p p e n a s t a t a a p p r o v a t a d a l C o m u n e d i M i l a n o l a d e l i b e r a r e l a t i v a a l l o s c h e m a d i c o n v e n z i o n e , c h e p r e v e d e l a c o s t r u z i o n e d i u n a w h i t e b o x n e l l ’ a r e a i n p r e c e d e n z a o c c u p a t a d a M i C o N o r d : q u i l a R a i , a t t r a v e r s o l a v o r i d i a l l e s t i m e n t o d i p r o p r i a c o m p e t e n z a , d a r à v i t a a l s u o n u o v o c e n t r o d i p r o d u z i o n e , c o n u n c o n t r i b u t o c o m p l e s s i v o d a p a r t e d i F o n d a z i o n e n e l t r i e n n i o d i p i a n o d i 1 1 4 m i l i o n i d i e u r o , s u 1 2 0 m i l i o n i i n t o t a l e . A q u e s t o s i a g g i u n g e i l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ A l b e r g o S c a r a m p o , p e r i l q u a l e è p r e v i s t o u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 6 6 m i l i o n i d i e u r o d i c u i 3 9 n e l t r i e n n i o 2 0 2 6 – 2 0 2 8 . I r e s t a n t i i n v e s t i m e n t i r i g u a r d a n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ H o t e l C e n t r o S e r v i z i F i e r a m i l a n o n e g l i s p a z i p r e c e d e n t e m e n t e o c c u p a t i d a g l i u f f i c i d i F i e r a M i l a n o S p a a R h o , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i c i r c a 3 0 m i l i o n i d i e u r o , l a m a n u t e n z i o n e d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e , p e r 1 8 , 3 m i l i o n i d i e u r o e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e p e r d o t a r e i q u a r t i e r i e s p o s i t i v i e c o n g r e s s u a l i d i i m p i a n t i d i s i c u r e z z a d i n u o v a g e n e r a z i o n e , c o m e T v c c e s i s t e m i a n t i n t r u s i o n e b a s a t i s u v i d e o a n a l i s i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p e r u n v a l o r e d i 5 , 5 m i l i o n i . A s e g u i t o d e l l a c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i d i a m p l i a m e n t o e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l c e n t r o c o n g r e s s i n e i p a d i g l i o n i d e l P o r t e l l o , i n o l t r e , a l c u n i s p a z i d e l c o s i d d e t t o ' t i m p a n o ' s a r a n n o t r a s f o r m a t i p e r o s p i t a r e l a n u o v a s e d e d e g l i u f f i c i d i F i e r a M i l a n o C o n g r e s s i S p a , c o n u n i n v e s t i m e n t o d i 2 , 4 m i l i o n i d i e u r o . R i e n t r a n o , i n f i n e , n e l p i a n o t r i e n n a l e a n c h e g l i i n v e s t i m e n t i p e r l e a t t i v i t à e i p r o g e t t i c o n c u i F o n d a z i o n e i n t e n d e c o n t r i b u i r e a l b e n e s s e r e d e l l a c o m u n i t à e o f f r i r e a l t e r r i t o r i o o p p o r t u n i t à p e r a f f r o n t a r e l e d i f f i c o l t à s o c i a l i , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e f a s c e p i ù d e b o l i – 3 m i l i o n i n e l t r i e n n i o . E l e i n i z i a t i v e v o l t e a l l o s v i l u p p o d e l l e c o m p e t e n z e e a l l a c a p i t a l i z z a z i o n e d e l k n o w h o w f i e r i s t i c o e c o n g r e s s u a l e c o n i l C e n t r o s t u d i e l ’ A c c a d e m i a o l t r e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e ( i l v a l o r e d e l l ’ A r c h i v i o s t o r i c o è s t i m a t o i n 3 , 6 m i l i o n i d i e u r o , d i c u i c i r c a u n t e r z o a b i l a n c i o ) . F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o i n t e n d e , i n f i n e , r a f f o r z a r e i l p r o p r i o r u o l o d i m o t o r e d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l t e r r i t o r i o p r o m u o v e n d o l e p r o p r i e c o m p e t e n z e , a n c h e a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i n u o v e b u s i n e s s u n i t , s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e . R i e n t r a n o i n q u e s t o a m b i t o l ’ e n g i n e e r i n g p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i n u o v e i n f r a s t r u t t u r e f i e r i s t i c h e e p e r l a r i c o n v e r s i o n e d i s p a z i f i e r i s t i c i o b s o l e t i , l e a t t i v i t à d i a n a l i s i e r i c e r c h e , l a f o r m a z i o n e p e r l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e p e r i l s e t t o r e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o s t o r i c o e a r t i s t i c o c o n n u o v e p r o g e t t u a l i t à c h e v a l o r i z z i n o l e m i g l i o r i e s p r e s s i o n i d e l l a c i t t à e d e l m a d e i n I t a l y .