(Adnkronos) - Nando Pagnoncelli (Presidente IPSOS) e Stefano Quintarelli (Presidente Ass. Copernicani ETS) hanno partecipato, nel corso della 7ª edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile, al panel dal titolo Lopinione pubblica tra intelligenza artificiale e relazionale. Il dibattito è stato loccasione per presentare la ricerca nazionale Democrazia Aumentata. AI, Intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso. La ricerca sottolinea come sia cambiato il modo di formare consenso nellera dellintelligenza artificiale e, contestualmente, quali rischi comporta un uso distorto delle tecnologie che modellano lopinione pubblica. Pagnoncelli ha specificato come «secondo il sondaggio, per metà degli italiani lintelligenza artificiale comporta più rischi che vantaggi, mentre solo un terzo la considera unopportunità. Tra i campi in cui se ne riconosce maggiormente il valore, la medicina e lassistenza sanitaria sono in testa, seguite dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dove i cittadini sperano in meno burocrazia e più efficienza. Resta però un forte elemento di diffidenza: le persone continuano a preferire lintervento umano nei compiti più delicati dalla guida di unauto alle operazioni chirurgiche, fino al pilotaggio di un aereo o alle decisioni politiche che riguardano il Paese». Per Quintarelli «la vera domanda è se possiamo usare la tecnologia per migliorare la qualità del confronto pubblico e costruire consenso. Abbiamo sperimentato come lintelligenza artificiale possa sostenere lintelligenza relazionale, applicandola a temi fortemente divisivi dalla transizione ecologica alle migrazioni, fino alle disuguaglianze legate al merito, alle pari opportunità e alla progressività fiscale per capire se e come possa contribuire a rendere il dialogo più aperto e costruttivo». Il FNEC nasce da unidea di Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) promosso con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt Nuova Economia per Tutti, con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Federazione Toscana delle BCC, Enel, Frecciarossa, Publiacqua e la collaborazione dellUniversità degli Studi di Firenze, SEC Scuola di Economia Civile, Gioosto e di MUS.E.