( A d n k r o n o s ) - N a n d o P a g n o n c e l l i ( P r e s i d e n t e I P S O S ) e S t e f a n o Q u i n t a r e l l i ( P r e s i d e n t e A s s . C o p e r n i c a n i E T S ) h a n n o p a r t e c i p a t o , n e l c o r s o d e l l a 7 ª e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e , a l p a n e l d a l t i t o l o “ L ’ o p i n i o n e p u b b l i c a t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e r e l a z i o n a l e ” . I l d i b a t t i t o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e l a r i c e r c a n a z i o n a l e “ D e m o c r a z i a A u m e n t a t a . A I , I n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e e n u o v e a r c h i t e t t u r e d e l c o n s e n s o ” . L a r i c e r c a s o t t o l i n e a c o m e s i a c a m b i a t o i l m o d o d i f o r m a r e c o n s e n s o n e l l ’ e r a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e , c o n t e s t u a l m e n t e , q u a l i r i s c h i c o m p o r t a u n u s o d i s t o r t o d e l l e t e c n o l o g i e c h e m o d e l l a n o l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . P a g n o n c e l l i h a s p e c i f i c a t o c o m e « s e c o n d o i l s o n d a g g i o , p e r m e t à d e g l i i t a l i a n i l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m p o r t a p i ù r i s c h i c h e v a n t a g g i , m e n t r e s o l o u n t e r z o l a c o n s i d e r a u n ’ o p p o r t u n i t à . T r a i c a m p i i n c u i s e n e r i c o n o s c e m a g g i o r m e n t e i l v a l o r e , l a m e d i c i n a e l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a s o n o i n t e s t a , s e g u i t e d a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , d o v e i c i t t a d i n i s p e r a n o i n m e n o b u r o c r a z i a e p i ù e f f i c i e n z a . R e s t a p e r ò u n f o r t e e l e m e n t o d i d i f f i d e n z a : l e p e r s o n e c o n t i n u a n o a p r e f e r i r e l ’ i n t e r v e n t o u m a n o n e i c o m p i t i p i ù d e l i c a t i – d a l l a g u i d a d i u n ’ a u t o a l l e o p e r a z i o n i c h i r u r g i c h e , f i n o a l p i l o t a g g i o d i u n a e r e o o a l l e d e c i s i o n i p o l i t i c h e c h e r i g u a r d a n o i l P a e s e » . P e r Q u i n t a r e l l i « l a v e r a d o m a n d a è s e p o s s i a m o u s a r e l a t e c n o l o g i a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l c o n f r o n t o p u b b l i c o e c o s t r u i r e c o n s e n s o . A b b i a m o s p e r i m e n t a t o c o m e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s a s o s t e n e r e l ’ i n t e l l i g e n z a r e l a z i o n a l e , a p p l i c a n d o l a a t e m i f o r t e m e n t e d i v i s i v i – d a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a l l e m i g r a z i o n i , f i n o a l l e d i s u g u a g l i a n z e l e g a t e a l m e r i t o , a l l e p a r i o p p o r t u n i t à e a l l a p r o g r e s s i v i t à f i s c a l e – p e r c a p i r e s e e c o m e p o s s a c o n t r i b u i r e a r e n d e r e i l d i a l o g o p i ù a p e r t o e c o s t r u t t i v o » . I l F N E C n a s c e d a u n ’ i d e a d i F e d e r c a s s e ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e d e l l e B a n c h e d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o , C a s s e R u r a l i , C a s s e R a i f f e i s e n ) p r o m o s s o c o n C o n f c o o p e r a t i v e , o r g a n i z z a t o e p r o g e t t a t o c o n N e X t – N u o v a E c o n o m i a p e r T u t t i , c o n i l c o n t r i b u t o d i F o n d o s v i l u p p o , A s s i m o c o , A s s i c o o p e r , F e d e r a z i o n e T o s c a n a d e l l e B C C , E n e l , F r e c c i a r o s s a , P u b l i a c q u a e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , S E C – S c u o l a d i E c o n o m i a C i v i l e , G i o o s t o e d i M U S . E .